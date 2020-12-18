Владимир Хританков: «Для развития АПК нужно, чтобы в регионе ежегодно появлялось не менее сотни фермеров»

2020 год стал для сельского хозяйства Новосибирской области годом вызовов, проверки на прочность. Экономические последствия пандемии, климатические условия и другие проблемы поставили аграрный сектор в условия выживания, но он с задачами справился.

О скотоводстве, развитии КФХ и перспективах сельского хозяйства «Континенту Сибирь» рассказал развивающий сейчас мясное животноводство и выращивание зерновых директор ГК «Карачинский источник» ВЛАДИМИР ХРИТАНКОВ.

Владимир Хританков — директор группы компаний «Карачинский источник». Группа выпускает известную во многих регионах России минеральную воду «Карачинская» и другие напитки. В состав ГК входит курорт «Озеро Карачи», занимающий место в десятке лучших курортов страны. Владимир Хританков руководит разветвленной бизнес-группой, в которую, помимо санаторно-курортного направления, входят предприятия строительной индустрии, логистики, а также крестьянско-фермерские хозяйства. В ноябре текущего года губернатор Андрей Травников вручил Владимиру Хританкову звание «Почетный гражданин Новосибирской области».

— Владимир Федорович, не так давно вы диверсифицировали бизнес, освоив новое сельскохозяйственное направление. Расскажите о нем подробнее, сколько у вас крестьянско-фермерских хозяйств, где и в каких направлениях — животноводство, выращивание зерновых — они работают?

— Около пяти лет назад у нас появилась необходимость заняться сельским хозяйством, поскольку увеличилось количество рабочих на наших предприятиях, и заводские столовые нуждались в хорошем и стабильном снабжении мясной продукцией. Кроме того, появился санаторий «Озеро Карачи» который круглогодично обслуживает до 500 отдыхающих единовременно, где также нужно было решить задачу качественного питания.

Поэтому мы решили в Куйбышевском районе и в Барабинском районе, в деревне Квашнино и возле бухты Лазурная на озере Чаны организовать, как нам тогда представлялось, относительно небольшие хозяйства для обеспечения собственных нужд. Но позже, для того чтобы повысить рентабельность сельскохозяйственного производства, мы увеличили его объемы. В результате мы не только свои потребности закрываем, но и реализуем продукцию в торговле.

В Куйбышевском и Барабинском районах сегодня у нас содержится в общей сложности более 5 тыс. голов крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях, расположенных в семи населенных пунктах, в которых работает около 300 человек. В основном мы занимаемся мясным направлением, но для того чтобы кормить скот и обеспечивать хороший привес, необходимо зерно. Поэтому мы в совокупности в этих двух районах, кроме разведения КРС и содержания дойного стада, обрабатываем землю. Пашня у нас занимает около 10 тыс. га.

Построены скотные дворы, потому что технология содержания — холодная, а с учетом сурового сибирского климата нужно защитить животных от дождей, ветра и снега. Зимой у нас даже бывают ледяные дожди, и чтобы сохранить скот, мы строим телятники холодного типа, располагая несколькими вариантами их строительства. Используем для возведения железобетон, который изготавливается на нашем же предприятии, входящем в группу компаний, — Куйбышевском заводе железобетонных изделий и конструкций.

Естественно, большое количество скота требует не только фуража, нужно заготавливать сено. В итоге среднегодовой привес по мясному направлению составляет у нас порядка 850 граммов на одну голову в сутки. В отдельные периоды суточный привес превышает килограмм.

— Как сегодня обстоит дело со сбытом продукции, в том числе и в другие регионы, за границу?

— Мы продаем продукцию, прежде всего на рынках Кубышева и Барабинска. Поставляем еще в Тюменскую область и Якутию, но бывают периоды, когда все забирает местный рынок, и поставлять в другие регионы нечего. Перевозка скота из одного региона в другой связана с различными проблемами, в том числе и болезнями животных. Допустим, в регионе отправки этого заболевания нет, а в регионе доставки — есть, и при этом нужно проехать через регионы, где другие болезни. Процесс сложный, поэтому мы приняли решение организовать стопроцентный забой на месте и продавать только мясо в переработанном виде.

— С какими трудностями вы столкнулись, ставя на ноги КФХ? Как бы вы оценили отношение местных властей к аграриям, как удалось наладить трудовую дисциплину в коллективах?

— Проблем действительно хватало и хватает. Дело в том, что в сельскохозяйственной отрасли за несколько последних десятков лет произошла серьезная деформация рабочего менталитета. Ухудшилось само отношение к работе. Поэтому, конечно, пришлось перенастраивать работников, усилив ответственность. Разработали систему мотивации, и сегодня работники получают вознаграждение в зависимости от достигнутого результата. В этот результат входят привесы, надои молока. Например, премию мы начисляем, если среднесуточный привес достигает 750 граммов. Если больше — есть определенная шкала, в соответствии с которой растет премия. А если меньше — тогда премия не начисляется. Второй момент — жесткая дисциплина на рабочем месте, это касается и отношения к алкоголю. Мы это увлечение у работников практически излечили. Так что работаем. Что-то получается лучше, что-то хуже, но, главное, получается.

Разработали систему мотивации, и сегодня работники получают вознаграждение в зависимости от достигнутого результата

— Как бы вы оценили спрос на мясную продукцию с учетом непростого как в экономическом плане, так и в плане климата года? Держится?

— Спрос на продукцию есть, хотя он, как обычно, колеблется в зависимости от многих факторов. И сейчас есть большая проблема. Дело в том, что низкая урожайность и засуха стали причиной того, что фураж подорожал более чем в два раза. Естественно, это отразится и на стоимости говядины. На рыночной цене хорошей говядины, а мы делаем хорошую говядину, экологически чистую, которая поставляется в основном в охлажденном виде, это, конечно, скажется. Тем временем покупательская способность населения по известным причинам снижается.

— Как вы оцениваете уходящий год с точки зрения сельхозотрасли, можно ли его назвать удачным? Какие основные достижения в ваших КФХ вы могли бы отметить?

— Если говорить о наших предприятиях, я бы оценил итоги уходящего года положительно. Что же касается отрасли в целом, я считаю, что есть существенные недоработки. Допустим, уже понятно, что совхозы и колхозы возродить нельзя, нужно опираться на частную инициативу, фермерские хозяйства.

Мы подсчитали, что фермерское хозяйство имеет необходимую минимальную рентабельность, когда у тебя как у фермера не менее 100 голов КРС маточного поголовья. Тогда у тебя в течение года появится потомство в количестве порядка 90% от этого поголовья. Телят нужно будет накормить, напоить, подрастить, причем расчеты показывают, что больше семи месяцев в фермерском хозяйстве растить бычка нет смысла. Потому что то количество кормов, которое он будет съедать, может стать причиной не просто нулевой рентабельности, а даже отрицательной. Нужна откормочная площадка. Мы в Куйбышевском районе сделали откормплощадку на 2 тыс. голов, у нас там племенное хозяйство. Пока выращиваем там герефордов, а также помесную породу. Работая в этом направлении, мы сейчас имеем скот с высокими характеристиками.

— Есть все же перспектива у КФХ? Сейчас идет работа над областным бюджетом на три предстоящих года. Там есть раздел приоритетных отраслей, выделение средств на которые, несмотря на сложную экономическую ситуацию, будет расти. Есть в этих приоритетных отраслях и АПК — единственная отрасль, на которую, несмотря на приоритет, бюджетные ассигнования планируется снизить. Как бы вы оценили перспективы АПК в регионе в три ближайших года?

— Идея развития фермерских хозяйств хорошая, и я надеялся, что тема эта будет развиваться. Но что за программа, когда годовая бюджетная поддержка касается только 18–20 фермеров?! Да и выделяется на одного фермера в пределах 5 млн рублей, тогда как, например, для покупки 100 коров и постройки телятника необходимо не менее 10 млн рублей. Это не считая сельхозтехники для заготовки тех же кормов. Для старта развития отрасли нужно, чтобы не менее сотни фермеров ежегодно появлялось в Новосибирской области, а появляется пара десятков. Темпы не те, развитие будет очень медленным.

Сейчас пошли слухи о возможной отмене квоты на ввоз говядины. Что мы тогда получим? Ее повезут из Аргентины, буйволятину будут поставлять из Австралии, и опять мы будем есть не наше экологически чистое мясо, а импортное, неизвестно какого качества. К тому же это сильно подсечет развитие собственного животноводства. В Аргентине круглый год лето, а у нас условия другие. Следовательно, и подходы должны быть соответствующими.

— Чем власти, по вашему мнению, могут помочь аграриям? Какого рода внимания не хватает?

— Прежде всего нужно финансовое внимание, все остальное вторично. Если не будет поддержки из бюджета, ни о каком развитии отрасли говорить не приходится.

Сегодня стоит задача по продовольственной безопасности страны. Поэтому агропромышленный комплекс становится еще важнее, чем раньше. Особую ответственность при этом всегда чувствует те, в чьих руках не только его будущее, но судьба целой компании, хозяйства, предприятия.

Поздравляю земляков с наступающим Новым годом! Пусть исполниться все задуманное, а главное – чтобы все были здоровы!

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