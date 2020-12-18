В конце года принято подводить итоги. 2020-й был сложным экономически и психологически. Люди и бизнес переходили от пессимизма и шока к мобилизации и креативу. Своими мыслями о том, каким был уходящий год, с «Континентом Сибирь» поделился председатель совета директоров и владелец Сибирской хлебной корпорации (СХК) ДМИТРИЙ ТЕРЕШКОВ.

— 2020 год был неоднозначным. Например, строители считают, что у них случился «пир во время чумы», а заведения общепита, наоборот, прошли через серьезные испытания на прочность (некоторые и не прошли). Каким этот год был для Сибирской хлебной корпорации?

— Об итогах уходящего года лучше бы судить через призму состояния экономики в целом и «температуры тела» в стране (что, безусловно, интересней для всех, нежели состояние дел в отдельно взятой компании). Судить же можно по конечному результату. А этот результат более чем очевиден: уровень жизни людей за последнее время значительно упал.

Мы, предприниматели, промышленники и управленцы, те из нас, кто завязан на конечного потребителя, зримо ощущаем неуклонное падение покупательского спроса, откровенное обеднение людей. К большому сожалению, не только объективные жесткие реалии, связанные с коронавирусом, падением цен на нефть и т. п., тому причиной. Немалое значение имеет и неуклюжая, неумелая и где-то ленивая политика госструктур, отвечающих за здоровье экономики.

— Как вы оцениваете усилия органов власти федеральной и на местах по смягчению последствий кризиса в этом году?

— Нельзя отрицать многие положительные моменты, связанные со своевременной господдержкой некоторых отраслей в этот сложный период. Но ситуация с курсом валюты, неспособность регулировать ценовые параметры на базовых рынках (достаточно вспомнить подорожание многих товаров за последние месяцы) и многие другие факты — это, на поверку, всего лишь попытка решить проблемы бюджета и государства за личный счет наших граждан.

Получается парадокс: сначала «изымаем» из кошелька простых людей «излишки», а затем распределяем оные в виде помощи им же, и, к сожалению, многим, чье благосостояние не в такой степени привязано к официальной ежемесячной зарплате.

— СХК и СХиКПС выступали несколько лет назад с инициативой совершенствования существующего законодательства, а также с рядом предложений об изменении закона о госзакупках. Есть ли успехи в этом направлении?

— Наши профессиональные региональные союзы (Сибирский зерновой союз, Союз хлебопекарных и кондитерских предприятия Сибири), объединяющие крупнейших производителей и переработчиков Сибири, давно и последовательно выступают с предложениями в адрес федеральных и региональных властных структур о внедрении цивилизованных мер по регулированию рынков основного сырья. Ведь именно эти хозяйственные пласты являются основой ценообразования на потребительском рынке. Но «воз и ныне там».

Заметьте, мы, как правило, не просим прямой финансовой помощи. Мы предлагаем варианты управленческих и регулирующих решений. Описывать состояние дел в этой сфере можно разными способами. Например, вместо того, чтобы отладить здравый механизм квотирования и налогообложения экспорта зерна, государственные структуры «бьют по хвостам» — вызывают «на ковер» конечных производителей и ретейлеров и «велят» не поднимать цены на продукты.

— Да, сейчас очень бурно обсуждают выступление президента РФ, который призвал российских производителей продуктов питания не повышать цены. Речь шла о сахаре, растительном масле и так далее. Хлеб всегда был в центре внимания власти. Что вы думаете по этому поводу?

— Это ведь то же самое, как, например, требовать от кассирши в авиакассе вернуть прежние цены на билеты, когда топливо выросло давно на много процентов. Ведь то же зерно — это основа (в том числе и ценообразующая) для большинства продуктов (мука, хлеб, молоко, мясо, яйца и т. д. и т. п.). А что имеем мы сегодня благодаря нынешней экономической политике?

Цены на зерно на внутреннем рынке — мировые, а средняя зарплата и пенсия — во много раз ниже мирового уровня, и, соответственно, стоимость конечных продуктов не «имеет права» отрываться от доходов потребителей. Ведь люди не покупают нефтепродукты цистернами, а зерно тоннами, они приобретают конечные товары. Налицо ситуация спланированных «ножниц».

Можно также писать о ситуации в сфере естественных монополий. Везде положение такое: чем ближе по хозяйственной цепочке к конечному производителю и потребителю, тем глубже кризисное состояние. В выигрыше только те, кто «у вентиля, рубильника» и рядом с госбюджетом.

Ни в одной цивилизованной стране ключевые рынки, в том числе сельскохозяйственные, не отпускаются на такой самотек. Зато в других сферах, не будем упоминать каких, степень контроля зашкаливает. Знаете, есть так называемое правовое сознание, а есть его отсутствие, есть экономическое мышление, а есть — внеэкономическое.

— Есть ли у местной, региональной власти рычаги или инструменты, с помощью которых можно было бы проводить собственную экономическую политику, поддерживать отрасли, терпящие наибольшие убытки?

— Беда в том, что большинство регулирующих актов в сфере хозяйствования создается людьми с внеэкономическим мышлением. Человек с отсутствием музыкального слуха никогда не напишет хорошую симфонию для оркестра. Хотя и может стать великим физиком или спортсменом. А современный инструментарий госрегулирования — не менее сложная и профессиональная субстанция. Мы же остаемся на «уровне частушек». У нас во властных структурах региона и в бизнесе много превосходных специалистов в бюджетно-финансовой, экономической, правовой, культурной и научной сферах. Но, к сожалению, критерии профессионализма не всегда становятся определяющими для итоговых решений и их воплощения в жизни. Много компетенций ушло на федеральный уровень. А там дела частенько решаются в абсолютно другом ключе.

— По вашим прогнозам, следующий год будет не менее тяжелым?

— Предпосылок для оптимизма я не вижу. Жаль, конечно, что нормальная экономическая и хозяйственная деятельность превращается у нас порой в бесконечную и беспощадную битву за выживание, за здравый смысл и за очевидно правильные и нужные всем вещи. Жаль, что все еще слишком много среди нас страха и лизоблюдства.

«И снова в бой, покой нам только снится». Поэтому главное новогоднее пожелание всем активным деятелям разных сфер — поскорее, с помощью государства, вернуться к нормальной мирной жизни!

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