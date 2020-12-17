Обход Красноярска ввели в эксплуатацию после реконструкции

Реконструкция дорожного обхода Красноярска в Емельяновском районе завершилась в Красноярском крае, сообщили в пресс-службе правительства региона 17 декабря. Стоимость работ, которые начались осенью 2019 года, составила 830 миллионов рублей.

Как рассказали в краевом правительстве, в ходе реконструкции построен новый мост через реку Кача, обновлено дорожное полотно, организованы система освещения и ливневая канализация, установлены ограждения и нанесена дорожная разметка.

«Основная проблема состояла в том, что дорога сужалась до двух полос, был узкий, уже старый мост, которому больше сорока лет, соответственно, собирались автомобильные пробки. Мы расширили проезжую часть до четырёх полос, сделали современной, установили освещение», – цитирует пресс-служба краевого правительства министра транспорта региона Константина Димитрова.

Отмечается, что на новой дороге также установили автоматическую систему управления наружным освещением и инфраструктуру для многоступенчатой очистки воды, которая стекает с проезжей части, перед сбросом в реку Кача.

Ранее сообщалось о том, что строительство Южного транзита в Новосибирской области планируется начать в 2023 году.

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