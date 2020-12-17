В парламенте ЯНАО оценили региональную законодательную базу за пять лет

В Законодательном Собрании ЯНАО подвели итоги развития законодательства автономного округа с 2015 по 2020 год. За пять лет парламентарии регламентировали новые сферы общественных отношений, способствовали развитию бизнеса и поддержали представителей коренных народов.

Председатель Законодательного Собрания ЯНАО Сергей Ямкин представил доклад о состоянии и развитии законодательства автономного округа в 2015 – 2020 годах. Основная цель документа – обеспечение высокого качества регионального законодательства. Детальный анализ правотворческой деятельности проводится ежегодно, однако впервые экспертной оценке подвергся весь правовой массив за шестой созыв.

Всего за этот период рассмотрено 686 законов, большинство из которых относятся к вопросам, связанным с конституционным строем, государственным управлением, бюджетными отношениями и проведением гибкой налоговой политики в отношении хозяйствующих субъектов.

В своём докладе спикер отметил снижение динамики прироста базовых и инструктивных законов, не обладающих классическим нормативным характером. По мнению Сергея Ямкина, это свидетельствует об успешной работе предыдущих созывов окружного парламента, которая позволила сформировать качественную региональную законодательную базу по большинству направлений внутренней политики.

«Законодательство автономного округа является одним из самых проработанных в сравнении с другими субъектами РФ. Оно стабильно, сохраняет социальную направленность и ориентировано на создание условий для комплексного и равномерного социально-экономического развития Арктической зоны России, отвечает современным реалиям и соответствует национальным целям и задачам развития России», – подчеркнул Сергей Ямкин.

В последние пять лет депутаты уделяли значительное внимание регламентации новых сфер общественных отношений с учётом заявленных приоритетов государственной политики и стратегических задач социально-экономического развития автономного округа.

«Мощную поддержку получили институты гражданского общества, местное самоуправление, субъекты предпринимательской деятельности. Большая работа проведена по подготовке законов, определяющих государственную политику Арктической зоны России. Предприняты усилия по урегулированию вопросов особых экономических зон. Принятые законодательные решения создали хороший задел для решения комплекса вопросов в области соцполитики», – рассказал спикер ямальского парламента.

Своеобразным трендом шестого созыва стала конструктивная работа всех субъектов права по совершенствованию законодательства в сфере социальной политики, которое, по словам Сергея Ямкина, имеет свой ямальский аспект.

«Во-первых, практически не дублирует федеральные нормы, во-вторых, всегда корректировалось в максимально сжатые сроки, в-третьих, расширило правовые компетенции всех субъектов в части оказания социальной поддержки и социального обслуживания населения. Все изменения вносились исходя из принципа адресности и нуждаемости, а также эффективности мер социальной поддержки. На сегодняшний день ямальская система льгот — одна из самых оптимальных и адаптированных», – пояснил Сергей Ямкин.

Дополнительно отмечена новаторская работа по развитию системы государственных гарантий в сфере образования детей, которые вместе с родителями ведут традиционный образ жизни малочисленных коренных народов Севера. В частности, возмещение расходов на организацию бесплатной перевозки, предоставление горячего питания и ведение образовательного процесса с учетом традиционных особенностей.

Особое внимание законодатели уделяли молодёжи и подрастающему поколению, формированию негативного отношения к вредным привычкам, патриотическому воспитанию, созданию безбарьерной среды для инвалидов.

Спикер также отметил тесное взаимодействие законодательной и исполнительной власти региона в вопросах обеспечения стабильности налоговой системы и повышения её привлекательности для инвесторов. Так, были учтены практически все инструменты налогового стимулирования для бизнеса, оптимизированы налоговые льготы, уточнён порядок проведения антикризисных мер. Как результат – двукратный рост налоговых поступлений в бюджет и увеличение предпринимательского сообщества.

Значительное внимание уделялось вопросам правоотношений в сфере государственного управления, безопасности и охраны правопорядка, общественного контроля, совершенствования коррупционного законодательства и реализации права граждан на обращение. Создана новая модель местного самоуправления, что в конечном итоге позволило оптимизировать расходы бюджета и упростить саму систему управления. Изменения коснулись природоресурсного и экологического законодательства, проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, поддержки участников долевого строительства.

Основываясь на результатах мониторинга и независимого экспертного мнения, спикер обозначил ряд задач депутатам седьмого созыва: совершенствовать имеющиеся законодательные акты, завершить работу по актуализации правовой базы региона, уделить внимание нормативному обеспечению реализации национальных проектов и соблюдению антикоррупционных требований. Также предложено усилить работу в части реализации права субъекта на законодательную инициативу с учетом предложений земляков.

Отметим, сегодня в Государственной Думе РФ в первом чтении принято предложение ямальских законодателей по внесению изменений в Трудовой кодекс в части предоставления времени отдыха многодетным семьям.

В финале своего выступления председатель Законодательного Собрания Ямала поблагодарил всех участников законотворческого процесса за слаженную работу и выразил уверенность в дальнейшем конструктивном сотрудничестве по совершенствованию законодательного пространства региона.

Ранее сообщалось о том, что в парламенте ЯНАО подвели итоги фотоконкурса «Ямал – мой национальный проект».

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