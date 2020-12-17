Новосибирский арбитраж вернул в «Ангиолайн» 100% акций

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил требование миноритарных акционеров ООО «Ангиолайн» по возврату в компанию 100% акций и основного акционера – АО «Аннгиолайн». Прошедшие ранее сделки по отчуждению акций, по мнению миноритариев, имеют признаки вывода активов.

С иском в арбитражный суд осенью прошлого года обратились холдинг Healthcare Solutions Holding S. A. societe anonyme и Наталья Лебедева. Миноритарии ООО «Ангиолайн» (непосредственный производитель медицинской продукции – «КС») требовали признать недействительной сделку по отчуждению 100% акций компании, ранее принадлежавших АО «Ангиолайн» (управляющая активами компания – «КС»).

По версии истцов, в 2017 году в компании «Ангиолайн» начался корпоративный конфликт, в ходе которого основные акционеры – Андрей Кудряшов и Алексей Французов – «причинили существенный вред» компании, заключив от имени ООО «Ангиолайн» сделку по отчуждению стопроцентной доли в уставном капитале. В 2018 году пакет акций АО «Ангиолайн» был продан ООО «Латрек», которое, в свою очередь, передало их в ООО «Эврон», контролируемое Андреем Кудряшовым и Андреем Артамоновым.

Выйдя из состава учредителей ООО «Ангиолайн» акционерное общество «Ангиолайн» в октябре 2020 года сменило название на «Ангиолайн Чайна Дистрибьюшен». По информации, содержащейся в судебных документах, акционером компании теперь является компании Sino-Russian New Century Import & Export Co., Ltd. со штаб-квартирой в Пекине. Официальная информация о прошедшей сделке обнародована не была.

В итоге арбитраж удовлетворил требования истцов, признал прошедшие сделки недействительными и постановил вернуть 100% уставного капитала ООО «Ангиолайн» акционерному обществу «Ангиолайн». По версии источников «Континента Сибирь», знакомого с деталями корпоративного конфликта, решение суда может напрямую повлиять на судьбу еще одного иска миноритариев. Healthcare Solutions Holding S. A. societe anonyme и Наталья Лебедева потребовали взыскать с акционеров АО «Ангиолайн» более 4 млрд рублей солидарных убытков, причиненных отчуждением акций. Рассмотрение этого иска было приостановлено до вступления в силу решения о признании отчуждения уставного капитала недействительным.

Созданная в 2007 году компания «Ангиолайн» – крупный российский разработчик и производитель медицинских изделий для интервенционной кардиологии. В частности, с 2012 года выпускает первые отечественные коронарные стенты «Калипсо».

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