Несмотря на то, что Новосибирская область по причине своей «сервисной» экономики пережила 2020 год и карантин хуже, чем Россия в целом, инвесторы по-прежнему находят данный регион очень перспективным и готовы наращивать здесь свое присутствие еще до окончания пандемии. Об этом было заявлено в ходе онлайн-сессии Агентства инвестиционного развития Новосибирской области «Бизнес против кризиса» 16 декабря.

Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников констатировал, что по итогам года регион потеряет порядка 8% ВРП, в то время как среднероссийское падение составит всего 4%. «При этом доля сферы услуг в валовом продукте в среднем по стране составляет около 50%, в то время как у нас эта доля больше 70% – продолжает министр. – С одной стороны, диверсификация сама по себе полезна, но такая экономика дает большую амплитуду: когда рынок растет, она растет еще быстрее, а во время кризисов падает глубже».

В то же время по динамике инвестиций Новосибирская область вышла в плюс, в то время как для большинства сибирских и российских регионов год заканчивается с минусом. Экспорт, несмотря на все карантинные меры, за 2020 год вырос, а сфера услуг (даже с учетом торговли предметами первой необходимости) просела на 18-20%. Сильнее всего пострадали турагентства, потерявшие не менее 75% оборота – такое падение, по мнению Льва Решетникова, означают радикальный передел рынка после кризиса. Ориентировочным сроком выхода на докризисный уровень в целом по экономике министр называет 2022-23 годы, но отдельным отраслям придется выбираться еще дольше.

Позицию крупных инвесторов относительно Новосибирской области озвучил главный менеджер проектов в производстве «Нестле Пурина ПетКер» в России Станислав Вибе. «В настоящее время в России около 23 млн домашних кошек и 17 млн собак. И каждый год популяция увеличивается на 3-5 – приводит он следующие данные. – В итоге за последние 11 лет объем производства полнорационных кормов для животных в нашей стране вырос в четыре раза. И потенциал еще очень большой: в то время как в Европе такие корма получают от 60 до 90% домашних животных, в России эти цифры пока колеблются между 15 и 30%».

Именно поэтому компания развернула технопарк на границе Искитимского и Бердского районов НСО. Ранее аналогичный парк был развернут в Калужской области и там следом за «Нестле» уже разместились десятки локальных малых компаний. «В Новосибирской области, я думаю, будет так же», – считает Станислав Вибе.

Причин того, что «Нестле Пурина» выбрала Новосибирск в качестве новой площадки, несколько: логистическое удобство, близость к потребителям и хорошая локальная производственная база. «Мы очень плотно работали со всеми заинтересованными сторонами на этапе подготовки. Мэрия Бердска откликнулась сразу, они очень заинтересованы в успешной реализации проекта», – вспоминает Станислав Вибе.

Еще один крупный инвестпроект, зашедший недавно в Новосибирск, не является пострадавшей отраслью, скорее даже наоборот – это маркетплейс Ozon, разместивший в регионе фулфилмент-центр. «Многие говорят, что пандемия дала мощный толчок интернет-торговле. В каком-то смысле это так, но были и минусы, которые нам пришлось как-то решать», – отметил директор региона «Сибирь и Дальний Восток» Ozon Андрей Тимофеев.

По его словам, идея открыть логистический центр в Новосибирске возникла намного раньше истории с коронавирусом – предложение было выдвинуто еще в 2018 году и новый фулфилмент должен был закрывать не только Сибирь и Дальний Восток, но и Урал, а также страны Средней Азии. «Когда он запустится на полную мощность, это даст около тысячи рабочих мест. А в перспективе – втрое больше. На этот уровень мы расширимся поэтапно в течение последующих двух лет, – продолжает Андрей Тимофеев. – И нужно учесть еще кумулятивный эффект – любой логистический центр обрастает сопутствующими услугами: доставка сотрудников, питание, обеспечение спецодеждой и так далее. Все это привлекает местных производителей – это еще один тренд Ozon».

Всего компания арендует под фулфилмент-центр 67 тыс. кв. м в индустриальном парке PNK group — «PNK Парк Толмачево».

«В восточной части России живет всего около 20 млн человек – и 14 млн из них вокруг Новосибирска, – так прокомментировала интерес инвесторов к Новосибирской области советник генерального директора АИР НСО Ольга Молчанова. – Экономике нужна не только локация, ей нужны и те, кто будет потреблять нашу продукцию». Она отметила, что регион несколько запоздал в развитии промышленных парков (уступив той же Калуге), но Биотехнопарк был реализован раньше других.

«Когда нас спрашивают, как нам обойти Москву или Сеул, мы отвечаем, что уже конкурируем на мировом уровне и уже заложили себе эти ориентиры» – резюмировала Ольга Молчанова.

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