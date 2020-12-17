Альфа-Банк открыл второй phygital-офис в Новосибирске и там же подвел предварительные итоги года

Второй площадкой Альфа-Банка в новом формате стал офис в Академгородке. И именно там руководители филиала «Новосибирский» подвели предварительные итоги года, а также поделились планами на ближайшее будущее.

Выбор Академгородка в качестве второй, после «Калины», phygital‑площадки Альфа-Банк сделал не случайно. «Здесь живут люди, которые максимально подходят под нашу целевую аудиторию – умные и независимые – прокомментировал региональный управляющий филиала «Новосибирский» Альфа-Банка Андрей Фишер. Он добавил, что тренд на цифровизацию банк взял задолго до массового внедрения удаленных и бесконтактных сервисов по отрасли и по всей экономике. «Это было частью нашей стратегии – мы сделали фокус на «клиента со смартфоном» и безбумажный банк», – добавил он.

Данный тезис подтвердил и один из клиентов банка, участвовавший в церемонии открытия – основатель студии Red Building Семен Шперлинг отметил, что его всегда привлекали «гиковские» технологии «Альфы» и сервисы в личном кабинете онлайн-банка.

В целом год, по оценке Андрея Фишера, выдался «напряженным, но интересным» и заканчивает его банк с плюсом. Операционная прибыль за 2020 год филиала «Новосибирский», по его оценке, должна вырасти на 0,7 млрд рублей по сравнению с 2019 годом и составить около 6 млрд рублей.

Кредитный розничный портфель за 11 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 20%, а депозитный, включающий также текущие счета физлиц – на 24%. Еще более высокий прирост показал портфель инвестиционных продуктов для физических лиц, во многом это произошло благодаря политике Банка России, который снизил ключевую ставку до рекордно низкого уровня, что привело к снижению привлекательности традиционных депозитов. «Альтернатив у нас много: есть «Альфа Капитал», есть «Альфа-Страхование», есть «Альфа-Директ» – у всех есть программы сбережения и приумножения накоплений», – приводит примеры Андрей Фишер.

«Если оценивать выдачи прошлого года, мы выдали порядка 2,3 млрд рублей, а в текущем моно смело говорить о том, что сейчас Альфа-Банк выдает не менее 700 млн рублей в месяц», – так он оценивает динамику ипотечного рынка. Но кредитного пузыря, по его мнению, ждать не стоит – насыщенность российского рынка сейчас ниже, чем в Восточной Европе и намного ниже, чем, например, в США. «Возможно, темпы роста в следующем году замедлятся, но глобального пузыря и падения, как в 2008 году, не будет», – высказывается банкир.

Новосибирск для Альфа-Банка – очень значимый регион: здесь он входит в тройку лидеров по количеству открытых расчетных счетов юридических лиц, а по инвестиционному портфелю занимает второе место. Которое, как отметил Андрей Фишер, фактически первое, с учетом того, на каком отрыве от остальных банков находится лидер. Однако уже сейчас Альфа-Банк поставил амбициозную цель к 2023 году в Новосибирской области догнать Сбер по числу активных клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса на РКО. Если банк сможет сохранить заданный темп прироста, задача, по мнению Андрея Фишера, выглядит вполне выполнимой. Тем более, что по внешнеэкономической деятельности место лидера в регионе занял не Сбер, а банк «Левобережный». Третье место в этом сегменте – у «Альфы».

В следующем году Альфа-Банк в Новосибирске планирует активно развивать сегмент малого бизнеса, добавив к кредитным и транзакционным продуктам другие направления. Например, Андрей Фишер уже анонсировал запуск факторинговых услуг для малого бизнеса. «Потенциал направления, я считаю, колоссальный», – высказался он. Будет также развиваться лизинговое направление.

Следующий phygital-офис Альфа-Банк планирует открыть на улице Ленина возле «Универсама». Также уже анонсированы офисы в районе Красного проспекта и метро Октябрьская, но где именно они будут располагаться, пока неясно. Открытие всех объектов запланировано на 2021 год. А в 2022 предполагается «фиджитализация» всей филиальной сети банка.

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