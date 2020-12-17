Инициативная группа обманутых дольщиков новосибирского микрорайона «Новомарусино» опубликовала открытое письмо губернатору Андрею Травникову. Дольщики обратились к главе региона с вопросами о планах по использованию средств Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства, а также потребовали конкретных действий для решения проблемы ЖК «Новомарусино».

Напомним, обманутые дольщики ЖК «Новомарусино» проводят голодовку на строительной площадке недостроенного объекта на ул. Большой с 1 декабря этого года. Главное требование голодающих — личная встреча с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. 8 декабря прошло обсуждение проблем долгостроя в формате видеосвязи, в котором приняли участие дольщики, руководство регионального минстроя и представители ППК «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства». Однако после совещания обманутые дольщики заявили, что так и не получили ответы на все свои вопросы, и приняли решение продолжить голодовку. «Континент Сибирь» публикует открытое письмо дольщиков к губернатору Новосибирской области (орфография и пунктуация сохранены).

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

ГУБЕРНАТОРУ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРАВНИКОВУ А.А.

от ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ ЖК «НОВОМАРУСИНО»

Уважаемый Андрей Александрович!

Мы, обманутые дольщики ЖК «НОВОМАРУСИНО», обращаемся к Вам, чтобы вы ответили на интересующие нас и всех обманутых дольщиков Новосибирской области вопросы:

Почему в социально значимом вопросе обманутых дольщиков нет прозрачности в работе Министерства строительства Новосибирской области? В Министерстве говорят о выделенных средствах в размере 1 млрд., а где они? За 2020 год истрачено субъектом Федерации 311 млн. рублей, с учетом софинансирования Фондом защиты прав граждан участников долевого строительства, общая сумма составляет 1,11 млрд. рублей. Вопрос: куда ушли эти деньги и что на них сделано? Остаток на 2021-2022 год составляет 689 млн. рублей и 2,46 млрд. рублей соответственно. Где план по порядку использования этих огромных средств, проведены ли торги Региональным Фондом по достраиваемым домам? Где информация о реализации прав обманутых дольщиков? Где план реализации правительственной программы и график работ по всем объектам Новосибирской области? Согласно последней видеоконференции с дольщиками ЖК «Новомарусино» Фонд подтвердил наличие полного пакета всех документов, но при этом стали ссылаться на проблему с земельным участком по вопросу залога и межевания, при чем этот вопрос ранее не поднимался и, согласно ответов из Фонда, это не является проблемой для не рассмотрения документов на Наблюдательном Совете. То есть Фонд придумывает на ходу внутренние регламенты, согласно которым, находятся причины не рассматривать объекты ЖК «Новомарусино». Почему не проводится общестроительная экспертиза объектов ЖК «Новомарусино»? Почему не проводится оценка рыночной стоимости объектов ЖК «Новомарусино»? Где ходатайство субъекта Федерации в Фонд? У дольщиков есть возможность ознакомиться хотя бы с копией документа? С датой и номером ходатайства? Где расчет требуемых средств на достройку объектов? Как может субъект Федерации, в лице Министерства строительства, говорить о софинансировании, если нет понимания стоимости? При этом есть понимание размера компенсации! Это по ЖК «Новомарусино» не более 800 млн. рублей всего с учетом доли субъекта 213 млн. рублей! Такие средства, судя по Вашим заявлениям, есть! Почему тогда не решается проблема? Из этого получается вывод в заинтересованности Министерства строительства Новосибирской области в замалчивании вопроса Мэрии г. Новосибирска, купившей в ЖК «Новомарусино» квартиры для расселения, а не обманутых дольщиков! На застройщика ЖК «Новомарусино» г-на Варвянского В.В. заведено уголовное дело. Но на сегодняшний день не проведена финансово-экономическая и строительная экспертиза, ссылаясь на отсутствие средств и специалистов. И это за срок более чем полтора года! Происходит такое ощущение, что уголовное дело специально затягивается для окончания сроков уголовного преследования.

Дольщики ЖК «Новомарусино» 83 дня стояли в пикетах у стен правительства Новосибирской области, сегодня уже 17-й! день люди проводят голодовку на строительной площадке, и они хотят законно получить ответы на заданные вопросы. Эти люди, в большинстве своем, являются жителями Новосибирской области за которую вы несете непосредственную ответственность. У Вас есть, что им ответить по существу, без привычных штампов и отговорок?

(конец письма)

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