Пенсионеров из новосибирских домов престарелых будут сопровождать в больницах соцработники

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области приняли изменения в закон о социальном обслуживании, предполагающие сопровождение в больницах пациентов из социальных учреждений – домов престарелых и интернатов. Документ рассмотрели в первом чтении на сессии 17 декабря.

Как уточнил на сессии в четверг министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов, изменения связаны с пандемией коронавируса.

«Устанавливается новая услуга — сопровождение получателей соцуслуг, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания при госпитализации в медицинские организации в целях осуществления ухода», — сообщил министр.

Согласно законопроекту, пациентам из соцучреждений положена помощь в оформлении документов при поступлении в больницу, предоставлении транспорта, а также в покупке продуктов, лекарств и печатных изданий. Кроме того, социальные работники будут ухаживать в больницах за пожилыми пациентами с тяжёлыми заболеваниями, не имеющими родственников.

Ранее сообщалось о том, что пенсионерам Новосибирской области продлили компенсацию по ЖКУ из-за коронавируса.

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