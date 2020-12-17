Руководителя новосибирских «Свидетелей Иеговы» приговорили к шести годам колонии

Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор 66-летнему руководителю местного отделения запрещённой в России организации «Свидетели Иеговы». За проведение религиозных собраний ему назначили наказание в виде шести лет колонии.

Как сообщили в Следственном управлении СКР по Новосибирской области 17 декабря, мужчина признан виновным по статье «Организация деятельности экстремистской организации» (ч.1 ст. 282.2 УК РФ).

«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — говорится в сообщении следственного комитета.

По данным следствия, с июля 2017 по сентябрь 2018 года новосибирец устраивал в своей квартире в Ленинском районе религиозные собрания, где руководил чтением и обсуждением экстремистской литературы. Пенсионера также обвинили в распространении запрещённых видеоматериалов и проведении религиозных обрядов для пропаганды местного отделения объединения, деятельность которой суд запретил.

Напомним, в ноябре лидерам религиозной организации «Община Виссариона» продлили арест в Новосибирске.

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