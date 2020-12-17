Жители Иркутска вновь ощутили землетрясение – введён режим повышенной готовности

Подземный толчок в 3,9 балла ощутили жители Иркутска в ночь на 17 декабря. По данным Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, землетрясение произошло в Кабанском районе Республики Бурятия.

Как сообщают сейсмологи, подземный толчок был зафиксирован 17 декабря в 16:43 по местному времени (16 декабря в 20:43 по Москве). Эпицентр находился в координатах 52,37 градусов северной широты и 106,28 градусов восточной долготы в районе озера Байкал. Интенсивность толчков здесь составила 5 баллов, магнитуда – 3,9.

Подземные толчки в 4-5 баллов также ощущались в бурятском посёлке Степной Дворец и посёлке Бугульдейка Иркутской области.

В Иркутске объявлен режим повышенной готовности. По данным агентства «Интерфакс», отдельные здания города получили небольшие повреждения. В частности, в 18 школах появились трещины и осыпалась штукатурка.

Напомним, 10 декабря в этом же месте произошло землетрясение в 7,6 баллов. В Иркутске оно ощущалось в 5 баллов. Всего сейсмологи зафиксировали в этот день четыре подземных толчка.

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