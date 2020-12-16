ВТБ и МТС первыми провели сделку по выдаче банковской гарантии через российскую блокчейн-платформу

Банк ВТБ первым в России выдал цифровую банковскую гарантию в режиме промышленной эксплуатации российской блокчейн-платформы «Мастерчейн». Гарантия исполнения платежных обязательств на сумму 392 млн рублей была выдана в пользу ведущей российской компании по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов ПАО «МТС».

«Мастерчейн» – первая сертифицированная в России блокчейн-платформа, в которой используются российские средства криптографической защиты информации. Платформа разработана Ассоциацией «ФинТех» совместно с Банком России и участниками финансового рынка.

«ВТБ в рамках цифровой трансформации создает ИТ-сервисы, которые упрощают и ускоряют взаимодействие банка с клиентами. Мы первыми в России смогли привести наши технологические системы в соответствие требованиям блокчейн-платформы «Мастерчейн» и запустили промышленную выдачу электронных банковских гарантий. Это позволяет ускорить процесс получения гарантий бенефициаром и сократить бумажный документооборот, – заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик. – Кроме того, размещение данных в распределенном реестре нивелирует риски мошенничества с банковскими гарантиями».

Операция проводилась в режиме реального времени, ВТБ осуществил выпуск цифровой гарантии, подписанной усиленной квалифицированной подписью, МТС принял документ, направив в банк соответствующее уведомление.

«МТС продолжает внедрять новые инновационные технологии в области казначейства. Представленное Ассоциацией «ФинТех» решение имеет ряд существенных преимуществ, поскольку дает возможность безопасно совершать операции с банковскими гарантиями одновременно со множеством участников как в качестве бенефециара, так и принципала, – отметил директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов. – Учет гарантий в сети «Мастерчейн» позволит нам консолидировать информацию обо всех выпущенных банковских гарантиях в пользу группы МТС в единой системе, что существенно ускорит процесс их выпуска и получения, снизит операционные затраты на администрирование, увеличит конкуренцию среди банков-участников, а главное – сделает процесс выпуска абсолютно прозрачным и безопасным»

«Платформа «Мастерчейн» – это новая инфраструктура для финансового рынка, которая позволяет банкам и компаниям безопасно обмениваться данными и заключать сделки в электронном виде. Запуск сервиса «Цифровые банковские гарантии» на «Мастерчейн» – значимый шаг в цифровизации экономики и сокращении транзакционных издержек участников сделок торгового финансирования, – прокомментировала генеральный директор Ассоциации «ФинТех» Татьяна Жаркова. – В будущем к системе смогут подключиться страховые и логистические компании. Мы видим значительный интерес к сервису и планируем развивать платформу «Мастерчейн» для работы с другими типами сделок в рамках торгового финансирования».

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