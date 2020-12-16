Красноярского бизнесмена Быкова снова оставили под стражей

Железнодорожный районный суд Красноярска продлил арест бизнесмену и бывшему депутату Законодательного собрания региона Анатолию Быкову на два месяца. Он останется под стражей до 24 февраля 2021 года.

Как сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда 16 декабря, арест продлён по статье «Убийство по найму» (ч.3 ст.33 п. «з», ч.2 ст. 105 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено по факту убийства учредителя красноярской компании по утилизации отходов, совершённого в 2005 году.

В октябре Центральный районный суд Красноярска заключил Анатолия Быкова под стражу до 21 декабря. Ранее он был арестован, а позже отпущен под домашний арест по делу о другом убийстве – в 1994 году. По версии следствия, у Быкова возник конфликт с одним из участников преступной группировки, в которую он входил. Бизнесмен дал указание своему знакомому расправиться с неприятелем.

Кроме того, следователи проводят проверку по факту убийства вице-президента Федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского в 2004 году. В организации преступления подозревают Анатолия Быкова.

Сейчас в отношении бизнесмена возбуждены уголовные дела по статьям «Соучастие в преступлении» (ст.17 УК РСФСР), «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах двух или более лиц, совершённое по предварительному сговору» (пп. «з», «н» ст.102 УК РСФСР), «Организация преступного сообщества» (ч.1 ст.210 УК РФ), «Покушение на совершение преступления» (ч.3 ст.33 УК РФ) и «Организация заказного убийства» (п.»з» ч.2 ст.105 УК РФ).

Помимо этого, суд арестовал имущество бизнесмена на сумму 81 млн руб. по делу об уклонении от уплаты налогов (ч.2 ст.198 УК РФ).

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