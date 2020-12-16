Детские центры Новосибирска попросили губернатора разрешить им вернуться к работе

Представители Ассоциации детских центров развлечений Новосибирска выступили с открытым обращением к губернатору Андрею Травникову, властям и надзорным органам региона с просьбой рассмотреть возможность возобновления их работы. Спустя 8,5 месяцев с начала пандемии детские центры в ТЦ Новосибирска так и не открылись.

Обращение опубликовано в социальных сетях. По словам его авторов, работа детских центров развлечений в ТЦ Новосибирска была приостановлена 8,5 месяцев назад, с началом пандемии коронавируса. При этом в ряде регионов, где ситуация с распространением COVID-19 хуже, чем в Новосибирской области, детские центры сейчас работают. «В Москве и ряде других регионов сфера детских развлечений продолжает работать с ограничениями по загрузке от 25% до 50%, что дает возможность бизнесу держаться на плаву и сохранять рабочие места», — поясняют авторы обращения.

Как рассказала «Континенту Сибирь» представитель ассоциации, директор ООО «Мир детства» (управляющая компания парков развлечений «Фанки Таун» — «КС») Наталья Шавырина, в Новосибирске не смогли возобновить работу 15 детских центров, работающих в ТЦ, в то время, как небольшие досуговые детские организации фактически продолжают работать. «Мы, крупные игроки рынка, оказались заложниками «пандемийной» ситуации, с начала объявления ограничений не работаем ни одного дня. При этом, у нас есть обязательства как перед бюджетом в части уплаты налогов, так и перед арендодателями, и перед своим персоналом, который мы хотим сохранить. Такое ощущение, что про нас власти забыли», — сказала Наталья Шавырина.

По ее словам, сейчас в Новосибирске работают многие заведения с местами скопления людей, в том числе детей. К примеру, аквапарк, зоопарк, театры и кинотеатры. Детские сады в Новосибирске работают без ограничений, несмотря на небольшие пространства. «У «Фанки Тауна» площадь 2,5 тыс. кв. м, стоят мощнейшие системы кондиционирования и рециркуляции воздуха, закуплены антисептики, маски, перчатки, мы на своей территории можем организовать гораздо большее социальное дистанцирование, чем в тех же детских садах или кинотеатрах», — уверена представитель отрасли. Ситуацию она называет «абсурдной», детским центрам в ТЦ нельзя работать даже с соблюдением требований и ограничений Роспотребнадзора. «Просто запрещают, подводя к банкротству отрасли», — резюмировала Наталья Шавырина.

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