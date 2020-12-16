Правительство России одобрило создание особых экономических зон в Красноярском крае и Омской области

На заседании специальной рабочей группы под руководством заместителя председателя правительства – полномочного представители президента в ДФО Юрия Трутнева 15 декабря одобрили создание двух особых экономических зон промышленно-производственного типа в Красноярском крае и Омской области.

Речь идёт о зонах «Красноярская технологическая долина» в Красноярском крае и «Авангард» в Омске, сообщается на сайте правительства РФ.

ОЭЗ «Красноярская технологическая долина» войдёт в состав комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь». Реализация проекта позволит сконцентрировать на единой площадке производственные мощности в сфере алюминиевой промышленности. К 2023 году в рамках ОЭЗ планируется создать не менее 1300 рабочих мест и инвестировать более 16 млрд руб.

На территории ОЭЗ «Авангард» будут реализованы проекты в сфере нефтехимии. Здесь к 2030 году предполагается создать не менее 734 рабочих мест и инвестировать более 23 млрд руб.

По данным региональных властей, в рамках омской ОЭЗ «Авангард» уже подписаны соглашения о намерениях с тремя потенциальными резидентами, а в рамках ОЭЗ «Красноярская технологическая долина» — с пятью компаниями, которые планируют реализовать на площадке шесть инвестиционных проектов.

По словам заместителя министра экономического развития РФ Сергея Галкина, новые особые экономические зоны призваны модернизировать и вывести на новый уровень исторически сложившиеся в советское время промышленные зоны.

«Создание ОЭЗ позволит запустить новые инвестиционные циклы, вдохнуть новую жизнь в эти территории и создать современные условия для приложения квалифицированного труда, что представляется особенно важным ввиду наличия в этих регионах развитого кадрового и научного потенциала», – цитирует министра пресс-служба федерального правительства.

На заседании также рассмотрели предложения минэкономразвития по повышению эффективности механизма ТОР в моногородах. Одно из них – продлить на два года срок выполнения минимальных требований по объёму капитальных вложений и количеству новых постоянных рабочих мест для резидентов ТОР, которые получили соответствующий статус в период с 1 апреля 2019 года по 31 декабря 2021 года.

Сейчас в России создано 36 особых экономических зон, 92 территории опережающего развития в моногородах и ЗАТО, 22 ТОР на Дальнем Востоке и одна ТОР в Арктике.

Напомним, в сентябре Фонд развития моногородов принял решение выделить 430 млн руб. на строительство инфраструктуры ТОР в Линёво Новосибирской области.

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