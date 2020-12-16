Ольга Потанина: «Услуги сиделок востребованы в пандемию»

В Новосибирске за последние месяцы вырос спрос на услуги специалистов по уходу. Чаще всего клиентами патронажных служб становятся пожилые люди и их родственники.

О том, как в городе организована работа частных организаций, предоставляющих помощь сиделок – в интервью с руководителем компании «Служба социальной помощи» ОЛЬГОЙ ПОТАНИНОЙ.

— Ольга, в каких ситуациях обращаются в вашу Службу?

— Чаще всего к нам приходят родственники людей, у которых ухудшилось состояние здоровья, и они не могут себя обслуживать. Был человек здоров – и вот уже прикован к постели. Для родственников это очень серьезное испытание. Впервые столкнувшись с такой ситуацией, многие не знают, как поступить. В этом случае мы готовы прийти на помощь и организовать работу специалиста по уходу.

— Какую помощь могут предложить ваши сотрудники?

— У наших сотрудников широкий круг обязанностей. Начиная от психологической поддержки и заканчивая гигиеническим уходом за больными. Исключение – медицинское обслуживание. Мы не ставим ни уколов, ни капельниц – наша Служба не имеет медицинской лицензии. Но, с разрешения родственников и врача мы можем проводить простые манипуляции – например, обрабатывать пролежни или следить за приемом препаратов, делать простые перевязки. То есть все то, что не требует профессиональной медицинской подготовки. В случае необходимости наши работники всегда вызовут врача.

— Сколько времени проводят сотрудники рядом с подопечным?

— Если обслуживание проходит на дому, то наш сотрудник может находиться с ним постоянно, а может за день посетить несколько семей. Специалист по уходу обеспечивает контроль за чистотой тела и постели подопечного, занимается приготовлением пищи, уборкой помещений, покупкой лекарств, продуктов. Также мы помогаем не только на дому, но и в медучреждениях. Ведь в больницах или реабилитационных центрах часто не хватает персонала для круглосуточной помощи немощным пациентам. В таком случае обращаются в нашу Службу социальной помощи.

— Как работает Служба сегодня, в условиях пандемии?

— С весны к нам стало поступать больше обращений. Пожилые, особенно люди старше 70 лет, очень сложно переносят новую инфекцию. Она забирает у них все силы, человек порой не может встать с кровати. Естественно, ему требуется постоянный уход, помощь в быту. При этом родные не всегда в силу занятости могут его обеспечить. А бывает так, что в семье все «слегли» и никто не может приходить к пожилому родственнику. Иногда человек больше страдает от осознания самого диагноза, чем от физических проявлений. В этом случае для него важно, чтобы кто-то был рядом и мог морально поддержать.

— Но ведь в таком случае ваши сотрудники сами рискуют своим здоровьем. Как они себя защищают?

— Костюмов, как в «красной зоне», конечно, они не носят. Но есть маска, перчатки, расстояние выдерживают по возможности. Проветривают помещение, моют руки. Конечно, когда у человека ярко выраженные симптомы, мы не принуждаем сотрудников работать. Ведь наши сиделки сами нередко из группы риска – пенсионного возраста или близко к нему. С другой стороны, иногда уже во время работы выясняется, что человек болен. Но мы продолжаем работу — подопечного мы не оставим без помощи! Слава Богу, на сегодня у нас не было ни одного подтвержденного случая заражения сотрудников во время выполнения своих обязанностей.

— Кто ваши основные заказчики?

— В основном, это родственники пожилых людей, занятые работой или воспитывающие своих детей. Нередко к нам обращаются из других городов. Например, были случаи, когда люди не могли связаться с родными в Новосибирске. Они находили наши контакты, мы выезжали по адресу и обнаруживали пожилых людей в тяжелом состоянии, фактически спасая им жизнь. Также к нам нередко обращаются из-за границы дети одиноко живущих в Новосибирске пожилых людей, о которых некому позаботиться.

— Из чего складывается стоимость услуг Службы?

— Основное – это трудозатраты наших сиделок. Бывает, что требуются доплаты за сложность работы. Например, у подопечного очень большой вес, а сиделке нужно его постоянно поднимать, переворачивать. Также морально очень тяжело работать с онкобольными. Предусмотрены доплаты и за это. Но отмечу, что мы стараемся держать цены на приемлемом уровне с самого открытия Службы. Оказывать услуги бесплатно мы, к сожалению, пока не имеем возможности.

— Сколько сотрудников у вас работает и как вас найти?

— Численность сотрудников зависит от сезона и спроса. На сегодняшний день у нас задействовано 30 человек. Кто-то работает постоянно, кто-то временно. Узнают о нас очень часто через знакомых, по «сарафанному радио». Но можно ознакомиться с нашими услугами на официальном сайте. Или прийти в офис по ул. Троллейная, 87/1, корпус 1.

— Расскажите, с чего начался ваш бизнес?

— Раньше я была наемным сотрудником, но всегда знала, что у меня будет свое дело. В 2017 году уволилась с работы и пришла в Центр занятости. Там попала к специалисту по профориентации, который предложил пройти обучение по открытию своего дела. После недельных курсов я защитила бизнес-план и получила государственную поддержку на открытие бизнеса. Затем защитила еще один бизнес-план на открытие офиса – и мне предоставили помещение в бизнес-инкубаторе Городского центра развития предпринимательства на ул. Троллейной. До сих пор там и работаем.

— Почему вы выбрали своим делом именно помощь пожилым людям с ограниченными возможностями?

— Дело в том, что помощь престарелым не так популярна, как, например, детям. Ребятишкам все хотят помочь, но пожилые нередко обделены помощью. Часто они одиноки, рядом с ними нет близких. Мне не хотелось заниматься чем-то банальным – магазином или салоном красоты. Хотелось приносить реальную пользу. Я очень люблю свое дело и благодарна судьбе, что сделала правильный выбор.

— Чувствуете ли конкуренцию в своем деле?

— О конкуренции не думаю. Хотя, действительно, патронажных служб сейчас становится всё больше. Главное то, что наша Служба оказывает качественные услуги, с ответственностью и душевностью. Даже с нашими «конкурентами» я готова сотрудничать. Наверное, потому что уверена в себе, своих силах и своих сотрудниках.

Служба социальной помощи

ИП Потанина О.Н.

г. Новосибирск, ул. Троллейная, 87/1, корпус 1

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socpom54.ru

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