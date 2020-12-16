В Новосибирской области вынесли приговор издевавшейся над ребёнком медсестре

В мировом суде Новосибирского района Новосибирской области рассмотрели уголовное дело в отношении бывшей медсестры детского филиала областной туберкулёзной больницы №2 Александры Андрияновой. За издевательства над юной пациенткой женщину отправили на исправительные работы.

Как говорится в постановлении суда от 16 декабря, Андриянова обвиняется по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» (ст. 156 УК). Ей назначено наказание в виде года исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

«Следствие установило, что 2 ноября постовая медсестра требовала в жестокой форме соблюдения режима дня от трёхлетней пациентки. Девочка не хотела спать, проснувшись рано утром, медсестра схватила её за волосы, затем ударила рукой по лицу», — рассказали в суде.

Аналогичный инцидент произошёл двумя днями позже, когда эта же девочка не захотела спать во время тихого часа. Медсестра вновь схватила её за волосы, подняв над полом, и с силой кинула на кровать.

В суде и во время следствия медработник признала свою вину, принесла извинения и раскаялась. Отмечается, что женщина работала в учреждении десять лет.

Напомним, в конце ноября двум медсёстрам Государственной областной новосибирской клинической туберкулёзной больницы предъявили обвинение в жестоком обращении с детьми.

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