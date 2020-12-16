Крупная ресурсоснабжающая компания Академгородка ввела в работу «замороженный» в 90-х котёл

Новосибирская сетевая организация ФГУП «УЭВ» ввела в эксплуатацию третью очередь тепловой станции № 2. Для проведения режимно-наладочных испытаний предприятие включило в работу водогрейный газомазутный котёл КВГМ-100-150, строительство которого было приостановлено в 1994 году.

Как отметил директор федерального госурдарственного унитарного предприятия «Управление энергетики и водоснабжения» (ФГУП «УЭВ») Дмитрий Бурденко в разговоре с «Континентом Сибирь», введение котлоагрегата увеличит надёжность теплоснабжения в Советском районе благодаря возможности присоединить дополнительные нагрузки за счёт новых мощностей. Это позволит обеспечить ресурсами проекты регионального масштаба, которые реализуются на территории района. В частности, программы «Академгородок 2.0».

«Введение котлоагрегатора №7 – это, по сути, событие для всей Новосибирской области. Фактически, это резерв для дальнейшего развития Советского района и Новосибирского научного центра и хороший плацдарм для разворота программы «Академгородок 2.0». Кроме того, это вклад в развитие экологичной энергетики. Если весь город работает на буром угле, то у нас одни из самых крупных газовых котельных, что позволяет Академгородок считать наиболее экологичным районом», — рассказал «Континенту Сибирь» Дмитрий Бурденко 16 декабря.

Электротехнические и технологические работы на агрегате выполняли специалисты монтажных участков компании, монтаж автоматизированной системы управления провела подрядная организация — московское АО «ТЕКОН-инжиниринг». Отлаживать режимы работы котлоагрегата № 7 энергетики будут в течение месяца.

Работы, которые проводятся на сетях, позволят предприятию в 2021 году нарастить тепловую мощность на генерирующих источниках на 100 Гкал/час. Суммарная генерирующая тепловая мощность тепловых станций предприятия составит 619,8 Гкал/час.

Напомним, в сентябре ФГУП «УЭВ» подписала соглашение с федеральным государственным бюджетным учреждением «Жилищно-коммунальное управление Новосибирского научного центра», урегулировав полномочия по начислению платежей за коммунальные услуги. Согласно документу, ресурсоснабжающая компания перешла на прямые договоры с жильцами.

Ранее между организациями произошёл конфликт, в результате которого платежи стали поступать в обе компании. Незадолго до этой ситуации в ЖКУ «ННЦ» сменилось руководство, что представители научного центра расценили как рейдерский захват. Назначенный в сентябре новый директор Игорь Горбовский в конце октября уволен.

ФГУП «УЭВ» — ресурсоснабжающая организация, обеспечивающая тепловой и электрической энергией, горячей и холодной водой новосибирский Академгородок, Бердск и ряд других микрорайонов.

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