В 2020 году новосибирцы более четверти платежей совершили при помощи смартфонов

Аналитики МТС изучили предпочтения новосибирцев при оплате товаров и услуг при помощи пластиковых карт и мобильной бесконтактной оплаты. Собранные ими данные показали, что доля мобильных сервисов в общем денежном обороте операций по картам в Новосибирском регионе увеличилась за год с 20 до 26%, а доля транзакций – с 22 до 28%.

Новосибирцы по-прежнему предпочитают чаще платить смартфоном: средний горожанин совершает в месяц 23 таких платежа против 19 с банковской карты, год назад соотношение было 21 на 19. Главной причиной роста популярности бесконтактной оплаты, в том числе в офлайн-магазинах, аналитики называют пандемию коронавируса. Росту популярности Pay-сервисов также способствовало и появление такой функции оплаты во многих интернет-магазинах и в мобильных приложениях.

Самые популярные платежи у новосибирцев, как и год назад, – покупки в супермаркетах и продовольственных магазинах, а также оплата в кафе и ресторанах. В октябре-ноябре 2020 года 61% транзакций со смартфонов и 54% с карт были совершены именно в этих категориях. Годом ранее эти показатели составляли 64% и 57%. На снижение доли повлияло значительное сокращение расходов в местах общественного питания. Наиболее значительный рост популярности бесконтактных платежных сервисов показали такие категории как телекоммуникационные услуги – в 2,2 раза, товары для дома – в 2,1 раза и автосервис – в 2 раза по сравнению с прошлым годом.

В октябре-ноябре 2020 года самым популярным сервисом среди клиентов МТС Банка по-прежнему был Apple Pay, однако его доля с каждым годом существенно уменьшается. Через Apple Pay было совершено 39% операций, Google Pay – 35%, Samsung Pay – 23% и всего 3% – остальные Pay-сервисы. Для сравнения, в том же периоде прошлого года на Apple Pay приходилось 49%, Google Pay – 31% и Samsung Pay – 20% транзакций. Еще годом ранее на Apple Pay приходилось более половины всех платежей – 53%. Снижение доли Apple Pay объясняется падением интереса россиян к iPhone, продажи которых, по данным МТС, по итогам первых девяти месяцев 2020 года составляют всего 10% и занимают четвертое место после смартфонов Samsung, Honor и Xiaomi.

В октябре-ноябре 2020 года держатели карт МТС Банка, использующие мобильные сервисы бесконтактной оплаты, расплачивались ими в торговых точках в 4,8 раза чаще, чем банковскими картами; годом ранее – в 4,1 раза чаще. Денежный оборот при использовании мобильных сервисов увеличился на 64%, а количество операций – на 44%, в то время как прирост по «пластику» составил всего 19% и 3%, соответственно.

Распространение смартфонов с поддержкой NFC в России напрямую влияет и на рост популярности платежей с помощью мобильных сервисов бесконтактной оплаты. По данным розничной сети МТС доля продаж NFC-смартфонов выросла в 2020 году до 61% от общего количества проданных смартфонов. Год назад этот показатель составлял 51%.

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