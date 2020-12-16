Строительство Южного транзита в Новосибирской области планируется начать в 2023 году

Минтранс Новосибирской области возобновил работу по подготовке проекта строительства Южного транзита Новосибирска при поддержке профильного комитета Заксобрания региона. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства со ссылкой на министра транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолия Костылевского.

Как сообщили в правительстве региона во вторник, строительство автодороги может быть начато в 2023 году. Завершить работы планируется в 2026-2027 годах. Общая протяжённость магистрали с учётом транспортных развязок и первого этапа – Бугринского моста составит 26 км.

«В черте Новосибирска автодорога соответствует магистрали первого класса протяженностью 14,2 км. За городом это будет дорога IБ технической категории протяженностью 8 километров», — отметили в пресс-службе правительства региона.

Дорога предполагает от четырёх до шести полос движения с расчётной скоростью от 120 километров в час. Это должно увеличить её пропускную способность до 120 тысяч автомобилей в сутки.

Предполагается, что новый участок свяжет федеральные трассы Р-254 «Иртыш» и Р-256 «Чуйский тракт», перераспределит транспортные потоки на магистральных улицах Новосибирска и замкнёт транспортное кольцо вокруг города. Кроме того, дорога должна расширить мощность транспортно-логистических коридоров международных перевозок.

Напомним, в октябре в Новосибирской области завершилась реконструкция участка федеральной трассы Р-254 «Иртыш».

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