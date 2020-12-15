Из депутатов Госдумы от Новосибирской области аутсайдером рейтинга стал единоросс Андрей Каличенко. После выхода Дмитрия Савельева из ЛДПР мнение аналитиков насчет его «переизбираемости» кардинально поменялось.

Сегодня 15 декабря политические эксперты Дмитрий Гусев и Алексей Мартынов представили новый выпуск своего традиционного продукта об эффективности работы депутатов ГД. Исследование учитывает законотворческую активность, упоминания в информационном пространстве, оценку экспертами работы парламентариев на конкретной территории, а также их возможности мобилизовать сторонников, что отражается в результатах «народного голосования».

В общий топ 50 рейтинга аналитики поставили только одного из депутатов от Новосибирской области. Первый вице-спикер ГД Александр Жуков занимает девятую строчку. На думских выборах в 2016 году он возглавлял региональный список «Единой России». Источники «Континента Сибирь» отмечают, что в следующий созыв он собирается пойти так же, через Новосибирскую область. Жуков единственный из новосибирских депутатов ГД, чье имя стоит в верхних строчках «индекса медийности» (18) и в рейтинге оценки депутатской работы экспертным сообществом (14 место в «экспертном индексе»).

В списке лидеров «индекса народного голосования» к Жукову (здесь у него 17 строчка) присоединился экс-вице-президент «Ростелекома», бывший депутат Заксобрания Новосибирской области Максим Кудрявцев (44 место).

Единственная из новосибирских парламентариев в топе по «индексу активности» – член фракции КПРФ Вера Ганзя, на 19 позиции.

В общем рейтинге самый высокий КПД из депутатов, избранных от Новосибирской области, у Александра Жукова — 9 место. А самый низкий — у единоросса, экс-заместителя главы строительной компании «Энергомонтаж», экс-депутата горсовета Новосибирска Андрея Каличенко (402 позиция).

Второе место из новосибирских депутатов ГД — у координатора межрегионального координационного совета ЕР по СФО, члена президиума генсовета ЕР Виктора Игнатова (83). Максим Кудрявцев на 88 строчке. 118 позиция у Веры Ганзи.

224 строчку занимает Дмитрий Савельев. В предыдущие созывы ГД он избирался от ЛДПР и остается в этой фракции. В ноябре вышел из партии, чтобы перед следующей думской кампанией участвовать в праймериз «Единой России».

В действующий созыв «Единая Россия» объединяла своих кандидатов от Новосибирской и Омской области в одной территориальной группе. Среди лидеров партсписка в 2016 году был бывший помощник губернатора Омской области Дмитрий Перминов. Он занимает в интегральном депутатском рейтинге 316 место.

Эксперты также ранжировали парламентариев по «переизбираемости». Аналитики прочат высокие шансы пройти в следующий созыв Александру Жукову. У Игнатова и Кудрявцева средние возможности. Низкая вероятность переизбраться у Дмитрия Перминова, Андрея Каличенко и Веры Ганзи. Имя Дмитрия Савельева в рейтинге таже среди депутатов со слабыми перспективами на следующий созыв. В прошлом выпуске эксперты считали совершенно иначе. До того, как парламентарий сдал партбилет ЛДПР, авторы рейтинга ставили Савельева в число высокопроходных кандидатов.

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