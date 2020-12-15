Первый мэр Томска умер после тяжёлой болезни

Хозяйственный и общественный деятель Томской области, руководивший областным центром с 1993 по 1996 год, Геннадий Коновалов ушёл из жизни на 76-м году жизни. Как сообщается на сайте администрации Томска, причиной смерти политика стала тяжёлая болезнь.

Как сообщили в администрации Томска во вторник, Геннадий Коновалов скончался 14 декабря.

«Коновалов возглавлял город в трудное время экономического кризиса начала 1990-х годов. В условиях острейшего финансового дефицита, неплатежей и нестабильной политической обстановки сумел сохранить работоспособность городского хозяйства, обеспечивающего горожан светом, теплом и водой. При нём должность главы города получила официальное наименование «мэр», — отмечают в муниципалитете.

Геннадий Коновалов родился 5 ноября 1945 года в Караганде Казахской ССР. В 1970 году окончил Томский инженерно-строительный институт. Работал мастером-прорабом, инженером в тресте «Сибстальконструкция», занимал должности начальника Томского городского производственного управления дорожного строительства и благоустройства и главного инженера объединения «Сибгражданстрой».

В 1990 году стал первым заместителем председателя Томского горисполкома, а в 1993 году – мэром Томска. В 1994-1997 годах был депутатом Госдумы Томской области первого созыва. После 1996 года работал заместителем генерального директора АО «Томскэнерго», начальником департамента энергетики, транспорта, связи и дорожного строительства администрации Томской области.

Ранее сообщалось о том, что в Республике Алтай 14 и 15 декабря объявлен траур в связи со смертью спикера регионального парламента.

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