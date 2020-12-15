Экс-замначальника сибирской таможни будут судить за обман с травмированной рукой

Бывшему заместителю начальника Сибирского таможенного управления Олегу Мишину предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве в сфере страхования. О завершении расследования сообщили в Западно-Сибирском Следственном управлении на транспорте СКР во вторник.

По версии следствия, в декабре 2019 года Мишин организовал перечисление денег сотрудникам Сибирского таможенного управления, которым полагалась единовременная социальная выплата на приобретение или строительство жилья, от Федеральной таможенной службы России. Однако он распорядился о доведении денег не в полном объёме.

«В результате преступных действий обвиняемого, выразившихся в использовании своих должностных полномочий вопреки интересам службы, были существенно нарушены права и законные интересы должностных лиц Сибирского таможенного управления, в результате чего одному из потерпевших причинен материальный ущерб на сумму свыше 600 тысяч рублей, а срок получения другим потерпевшим единовременной социальной выплаты увеличен на неопределенное время», — рассказали в Западно-Сибирском Следственном управлении на транспорте СКР.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщают, что ущерб сотрудникам таможни составил 8 млн руб.

Кроме того, в феврале 2020 года Мишин травмировал руку, играя в хоккей в спортивном комплексе во время обеденного перерыва. При обращении в медучреждение, а также во время служебного расследования по факту травмы, он сообщил, что получил повреждение при исполнении служебных обязанностей. В результате ему была назначена страховая компенсация более 800 тыс. руб.

По результатам расследования Олегу Мишину предъявили обвинение по статьям «Злоупотребление служебными полномочиями» и «Мошенничество в сфере страхования» (ч. 3 ст. 285 и ч. 3 ст. 159.5 УК РФ). Уголовное дело рассмотрят в Заельцовском районном суде.

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