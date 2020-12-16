АО «РЭС» призывает соблюдать правила электробезопасности в новогодние праздники

Приближается один из самых любимых праздников в нашей стране – Новый год. И пока большинство жителей страны и региона увлечены приятными предпраздничными хлопотами, все оперативные службы заранее готовятся к работе в усиленном режиме. Особенно это актуально для энергетиков, ведь для того, чтобы праздники были яркими и светлыми, а праздничное настроение ничем не омрачилось, как никогда важно бесперебойное электроснабжение.

Обеспечить стабильную работу электросетей на территории Новосибирской области в предстоящие праздники – главная задача персонала акционерного общества «Региональные электрические сети».

В преддверие новогодней ночи и последующих каникул все службы АО «РЭС» переведены на режим повышенной готовности и усилен контроль за работой энергооборудования. На круглосуточном дежурстве находятся 116 человек, 42 оперативно-выездные бригады и 42 единицы техники. При необходимости в любое время могут быть привлечены еще 205 бригад и 265 единиц техники.

Энергетики готовы незамедлительно отреагировать на любую нештатную ситуацию. Ведь накануне и во время новогодних каникул электросетевой комплекс подвергается всевозможным испытаниям на прочность – от крепких сибирских морозов или снежных метелей до повышенных нагрузок из-за многократно возрастающего энергопотребления.

В этом году, когда все массовые мероприятия ограничены для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, празднование Нового года будет проходить в домашнем кругу. Подготовка к празднику и сама новогодняя ночь, естественно, будет сопровождаться повсеместным использованием различных электроприборов – гирлянд, мелкой и крупной бытовой техники, а в случае поездки за город – еще и мощных электрообогревателей.

Электрические сети рассчитаны на определенную нагрузку, а ее значительное превышение способствует возникновению аварийных ситуаций в электроустановках и чревато не только массовыми отключениями потребителей, но и реальной угрозой возникновения пожара из-за перегрева проводки, пробоев изоляции и коротких замыканий.

Кроме того, энергооборудование повреждается из-за неправильно используемой пиротехники. Зачастую, люди не обращают внимания, что запускают фейерверки в охранных зонах воздушных линий электропередачи – непосредственно под ЛЭП или в пределах 10-25 м от них в зависимости от класса напряжения.

В практике оперативных служб АО «РЭС» уже имели место подобные случаи, когда из-за несознательного поведения отдельных граждан в новогоднюю ночь без света остались их соседи. Но благодаря усилиям энергетиков, находящихся на круглосуточном дежурстве даже в праздничные дни, электроснабжение потребителей было оперативно восстановлено.

Учитывая вышесказанное, АО «РЭС» призывает потребителей соблюдать элементарные правила безопасности при обращении с электроприборами и нахождения вблизи электроустановок, а жителей индивидуальных домов – проверить готовность собственных электрических сетей к повышенным нагрузкам, предусмотреть для автономных систем отопления резервные источники питания, установленные и подключенные в строгом соответствии с требованиями правил эксплуатации электроустановок.

Обнаружив оборванные, провисшие или касающиеся элементов опор провода, открытые или поврежденные двери электрощитовых, трансформаторных подстанций и другие неполадки в электрических сетях, немедленно сообщите о возникшей аварии по номеру 112 или по телефону, указанному на ближайшей к повреждению подстанции.

Диспетчерские службы филиалов АО «РЭС» работают круглосуточно, в том числе и в новогоднюю ночь.

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (сокращенное наименование АО «РЭС») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Официальный сайт

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