Теперь жители региона, подключаясь к сети «МегаФона», получат необычную SIM-карту с древним национальным узором. Оператор выпустил тысячи карт с изображением орнамента Аяк-Хээзи, одного из самых узнаваемых и известных символов в Туве.

В Туву уже поступило 10 тысяч SIM-карт с узором Аяк-Хээзи, которые будут распространяться в салонах «МегаФона» по всей территории республики.

«Мы всегда внимательно относимся к нашим клиентам, изучаем их потребности и знаем, что национальная история и культура очень важна для жителей Тувы, – комментирует директор Абаканского отделения «МегаФона» Евгений Попов. – Мы надеемся, что наш новый проект с уникальным дизайном SIM-карт будет так же позитивно воспринят в республике, как и предыдущие подобные инициативы «МегаФона»: реклама на тувинском и возможность поставить вместо гудка телефона песни на родном языке».

При разработке дизайна лимитированной серии сим-карт рассматривалось несколько вариантов изображений. По результатам исследований в фокус-группах был выбран Аяк-Хээзи. Этот орнамент с древних времен используется для росписи одежды и предметов интерьера, в архитектуре, живописи и декоративно-прикладном творчестве. «Пиаловый узор», как еще называется этот орнамент, включает в себя отражения солнца, луны и созвездия Большой медведицы и считается воплощением гармонии для тувинского народа.

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