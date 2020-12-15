В министерстве образования Новосибирской области собирают заявки на добровольную вакцинацию от сотрудников школ и дошкольных учреждений. При этом, по словам министра, пока рано ожидать, что вакцины хватит на всех.

До конца текущей недели минобр региона составит списки работников образовательных учреждений, желающих поставить вакцину от коронавируса. Об этом на прошедшем 15 декабря брифинге сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

«Тех сотрудников образовательных учреждений, кто изъявит желание, мы в первую голову провакцинируем. Сейчас, до конца этой недели, собираем заявки. Ну а потом нам, наверное, объявят, сколько нам дадут доз для вакцинирования», — сказал Сергей Федорчук.

При этом министр выразил сомнение в том, что до конца года в регион поступит достаточно вакцины для привития всех сотрудников образовательных учреждений. Он призвал учителей носить маски, подчеркнув, что никаких «особых ограничений» в школах сейчас нет.

Общая заболеваемость в учреждениях образования на сегодняшний день находится на уровне прошлого год, подчеркнул Сергей Федорчук.

Всего в регионе частично закрыты на карантин по ОРВИ 15 школ и 54 детских садов. Также карантин введен в 35 классах, где выявлены отдельные случаи заболевания коронавирусом. На контроле во всех школах области находится 121 заболевший коронавирусом. Из них 55 детей и 66 работников. В дошкольных учреждениях под наблюдением 65 человек – 52 работника и 13 детей.

Напомним, что накануне в регион поступила вторая партия вакцины «Спутник V» в количестве 1500 доз, которые планируется распределить между медучреждениями Новосибирской области. Также министр здравоохранения НСО Константин Хальзов сообщал, что в Сузунский, Болотнинский и Тогучинский районы уже отправлена вакцина Новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» для прививок не только врачам, но и учителям и социальным работникам.

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