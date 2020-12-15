Более полутора тысяч детей заболели коронавирусом в Новосибирской области

Как сообщили в оперативном штабе, 15 декабря в Новосибирской области зарегистрировано 25 304 случая коронавирусной инфекции. Количество заболевших детей с начала пандемии в регионе составило 1 516 человек.

За сутки в Новосибирской области коронавирусом заболело 168 человек, а выздоровело от заболевания – 206. Всего из инфекционных отделений в регионе выписали 20 994 пациента.

15 декабря не удалось спасти семерых больных с коронавирусной инфекцией. Это мужчины 51 года, 64, 74 лет и 81 года и женщины 64, 67 и 79 лет. Всего от осложнённой формы инфекции в регионе скончалось 846 человек.

В Кузбассе за последние сутки зарегистрирован 161 случай заболевания коронавирусом (всего – 23 525), выздоровело 156 человек (всего – 20 044). 15 декабря от инфекции скончались три человека. Всего в регионе с COVID-19 умерло 432 человека.

В Томской области, по последним данным, зарегистрировано 21 227 случаев коронавируса, выздоровело 16 502 человека, умерло 194 человека. Последний суточный прирост заболевания в регионе составил 187 человек, при этом из больниц за прошедшие стуки выписали 188 пациентов.

Ранее сообщалось о том, что число зарегистрированных случаев коронавируса в Новосибирской области превысило отметку в 25 тысяч.

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