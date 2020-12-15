Директору управляющей компании в Омске вынесли приговор за лже-взятку чиновнику

Первомайский районный суд Омска вынес приговор 50-летнему директору городской управляющей компании «Яблоневый сад». Мужчина покушался на мошенничество в отношении бывшего директора имущественных отношений муниципалитета Сергея Хорошилова.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры 15 декабря, руководитель управляющей компании осуждён по статье «Покушение на мошенничество, совершённое в крупном размере» (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ).

По данным суда, обвиняемый знал, что в отношении экс-директора департамента имущественных отношений администрации Омска возбуждено уголовное дело, по которому проводится доследственная проверка. Он предложил чиновнику оказать содействие в прекращении уголовного преследования за 350 тыс. руб. Руководитель УК должен был выступить посредником в передаче взятки. Однако совершать эти действия он не планировал, а полученные деньги намеревался истратить в личных целях.

«В дальнейшем в ходе личных встреч с потерпевшим, а также посредством телефонных звонков, оказывая психологическое давление, он создавал видимость осведомленности о ходе расследования уголовного дела, а также получил от него наличные денежные средства в сумме 170 тысяч рублей, являющиеся частью от суммы предполагаемой взятки», — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Передавать деньги директору дальше потерпевший отказался.

Директор УК свою вину не признал. По его словам, он получал от чиновника деньги за посредничество при разъяснении других вопросов.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде года лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф в 50 тыс. руб.

Бывший директор имущественных отношении мэрии Омска Сергей Хорошилов обвинён в превышении должностных полномочий по делу о незаконном отчуждении муниципального земельного участка. Его приговорили в трём годам лишения свободы в колонии общего режима. Он также обязан возместить материальный ущерб городскому бюджету в размере 5,25 млн руб.

Напомним, в ноябре экс-мэр Рубцовска получил условный срок за крупное мошенничество.

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