Развлекательные мероприятия на Алтае запретили до середины января

Оперативный штаб по противодействию коронавирусу в Республике Алтай принял решение о приостановке проведения развлекательных и спортивных мероприятий в регионе с 15 декабря до 15 января. Под запрет попали и новогодние корпоративы.

Решение было принято на заседании оперативного штаба в понедельник, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

«Решением оперштаба с 15 декабря 2020 года по 15 января 2021 года запрещено проведение массовых спортивных, зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий, новогодних (рождественских) праздничных и корпоративных мероприятий, а также оказание услуг аналогичного характера», — говорится в сообщении.

Отмечается, что заведения общепита продолжат свою работу, однако в ночное время они будут закрыты.

По словам главы Республики Алтай Олега Хорохордина, запрет на массовые мероприятия продиктован в том числе тем, что, несмотря на сложную ситуацию с коронавиурсом в регионе, жители повсеместно нарушают эпидемиологические предписания. Хорохордин отметил, что правила эпидбезопасности не соблюдают на каждом втором предприятии в республике.

По последним данным, в Республике Алтай зафиксировано 12 597 случаев коронавирусной инфекции, с выздоровлением выписан 12 051 человек. Смертность с начала пандемии в регионе составила 128 человек.

Ранее сообщалось о том, что красноярские представители индустрии развлечений разделись в ответ на запрет корпоративов.

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