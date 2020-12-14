Следователи возбудили уголовное дело в отношении продавца новосибирского магазина. Мужчина столкнул подростка с крыльца, после чего тот попал в больницу в тяжёлом состоянии.

Уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» (ч. 1 ст. 118 УК РФ) возбуждено в отношении 46-летнего продавца магазина «Краски» в Центральном районе Новосибирска.

Как сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Новосибирской области 14 декабря, инцидент произошёл 12 декабря с 15.30 до 17.40. По версии следствия, у продавца возник конфликт с 14-летим подростком. Мужчина толкнул школьника.

«Последний упал с крыльца и в результате падения от неосторожных действий подозреваемого получил телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга. В настоящий момент подросток в тяжелом состоянии находится в больнице», — сообщили в следственном комитете.

Следователи также отмечают, что в это время возле магазина двое подростков катались на скейтбордах. Продавец стал прогонять детей, из-за чего и мог произойти инцидент.

Как сообщила изданию «Говорит Москва» уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко, подросток находится в коме, а продавец отстранён от работы.

Напомним, в ноябре предъявили обвинение издевавшимся над детьми медсёстрам туберкулёзной больницы в Новосибирске.

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