Под Новосибирском построят детский реабилитационный центр на 300 мест

Территориальное управление Росимущества в Новосибирской области передало земельный участок для строительства детского многопрофильного реабилитационного центра в Новосибирском районе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как сообщили в пресс-службе территориального управления Росимущества в Новосибирской области, строительство центра на 300 коек запланировано на 2020-2024 годы в соответствии поручением президента Владимира Путина. Под эти цели выделен участок на берегу Бердского залива площадью 24 гектара.

По словам руководителя управления Олега Галлямова, второй такой центр будет построен в Крыму на территории Евпатории.

В новом учреждении будут проходить реабилитацию дети с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, ревматологическими заболеваниями и заболеваниями органов чувств. Центр планируется оснастить современным оборудованием, которое позволит использовать инновационные технологии. В том числе – технологии виртуальной и дополненной реальности, роботизированной механотерапии и применение экзоскелетов.

Напомним, в начале декабря в Новосибирской области завершилось строительство областного перинатального центра.

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