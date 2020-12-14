В Республике Алтай объявлен траур из-за смерти спикера регионального парламента

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин подписал распоряжение об объявлении дней траура 14 и 15 декабря в связи со смертью председателя Государственного собрания – Эл Курултай Владимира Тюленина. Спикер скончался накануне.
Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики 14 декабря.
«14 и 15 декабря объявлены в Республике Алтай днями траура в связи с кончиной председателя Государственного собрания – Эл Курултай Республики Алтай Владимира Тюлентина», — говорится в сообщении.
В эти дни предписано спустить государственные флаги на территории региона, а также отменить развлекательные мероприятия и телепередачи.
Владимир Тюленин умер 13 декабря от острой сердечной недостаточности. На следующий день ему должно было исполниться 67 лет. Он избирался депутатом Госсобрания региона пять раз, а два последних созыва возглавлял Эл Курултай.
Как отмечает агентство «Интерфакс», в июле Тюленин переболел коронавирусом. Инфекцию он «подхватил» у своего помощника.
Похороны Владимира Тюленина состоятся 15 декабря.
Ранее сообщалось о том, что от коронавирусной инфекции скончался глава Усть-Таркского района Новосибирской области Александр Турлаков.