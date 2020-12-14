Более 25 тысяч жителей Новосибирской области заболели коронавирусом

Число пациентов с коронавирусной инфекцией в Новосибирской области достигло отметки в 25 тысяч, сообщили 14 декабря в оперативном штабе. За сутки в регионе заразилось 170 человек.

По данным штаба, всего в Новосибирской области зарегистрировано 25 136 случаев коронавируса, в том числе 1 511 – среди детей. Из больниц выписали 20 738 пациентов, которым ставили диагноз COVID-19. За сутки в регионе выздоровело 96 таких больных.

14 декабря с коронавирусом скончалось шестеро жителей региона: мужчины 64 и 78 лет и женщины 47, 62, 70 и 82 лет. Всего от инфекции в Новосибирской области умерло 839 человек.

В Кузбассе за последние сутки выявлено 164 случая коронавируса (всего – 23 364), выздоровело также 164 человека (всего – 19 888). От осложнения заболевания в регионе за сутки умерло четыре человека (всего – 429).

В Алтайском крае 14 декабря заболело 220 человек, всего там зарегистрировано 29 245 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 70 человек (всего – 25 561), не смогли спасти 10 человек. Всего в регионе от инфекции скончалось 686 человек.

Ранее сообщалось о том, что в ближайшее время жителей Новосибирской области начнут прививать от коронавируса вакциной «Вектора».

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