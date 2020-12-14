Подводя итоги прошедшей недели, минздрав и Роспотребназдор Новосибирской области отметили снижение заболеваемости коронавирусом. В связи с этим губернатор региона Андрей Травников и вице-губернатор Сергей Сёмка на еженедельном оперативном совещании 14 декабря объявили о том, что кинотеатры и фудкорты в торговых центрах могут быть открыты. Ожидается, что соответствующее решение будет принято сегодня в 14:00 на заседании правительства региона.

По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александра Щербатова, за прошедшую неделю в регионе было зарегистрировано 1191 новых случаев коронавируса, что на 67 меньше, чем неделей ранее. «В настоящее время среднесуточные темпы прироста находятся на минимальной с начала второй волны отметке», – констатировал Александр Щербатов в ходе оперативного совещания 14 декабря. Среднесуточные темпы прироста, по данным минздрава, находятся на отметке 0,7, что позволяет отменить или ослабить некоторые ограничения.

Андрей Травников и Сергей Семка, обсудив вопрос с руководителем минпромторга Андреем Гончаровым, приняли решение об отмене закрытия фудкортов и кинотеатров – предполагается, что этот вопрос будет поднят сегодня, 14 декабря, на совещании кабинета министров.

Сергей Сёмка также озвучил условия, которые предлагались владельцам заведений, и какие из них в итоге были приняты. «Прежде всего мы стремились обеспечить соблюдение социальной дистанции в очередях», – подчеркнул вице-губернатор. Поэтому максимальная заполняемость фудкортов не должна превышать одного человека на 4 кв. метра, а в кинотеатрах нельзя занимать более 50% кресел. В то же время предложение обязать работников заведений доставлять заказы прямо до столов принято не было, а установка экранов между ними носит рекомендательный характер.

Но сам вопрос об открытии заведений, по словам Александра Щербатова, можно считать решенным. «В конце концов, в школах дистанционное обучение уже прекратилось, все учатся очно, при соблюдении определенных правил, естественно, – напомнил он. – Не вижу причин, почему не сделать то же самое и здесь».

Губернатор уже поручил ответственным за эти направления заместителям включить данные объекты в планы рейдовой работы, направленной на контроль за соблюдением санитарных норм.

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