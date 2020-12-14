Новосибирские синоптики назвали самый тёплый день в декабре

По информации долгосрочных прогнозов, в конце недели в Новосибирской области ожидается самая тёплая погода за весь декабрь. По данным сервиса «Яндекс.Погода», дневная температура в пятницу и субботу составит -6…-7 градусов.

Как сообщают синоптики, днём в понедельник, 14 декабря, ожидается -9 градусов, а во вторник, 15 декабря, днём будет -9, ночью — -12 градусов. Теплее будет только в пятницу, 18 декабря, — днём синоптики пообещали -6, а ночью — -7 градусов, а также в субботу, 19 декабря, когда дневная температура составит -7 градусов. Однако уже в ночь на воскресенье воздух остынет до -13 градусов.

В целом же, согласно долгосрочному прогнозу «Яндекс.Погоды», температура воздуха в декабре в регионе будет варьироваться от -10 до -20 градусов, а днём 21 декабря ожидается -25.

Напомним, в начале месяца сообщалось о сильных морозах в Новосибирской области.

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