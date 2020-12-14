Андрей Травников пригрозил увольнением чиновникам, пойманным в развлекательных заведениях после 24:00

На еженедельном оперативном совещании 14 декабря губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал госслужащих послужить образцом дисциплины для граждан, напомнил им историю двухнедельной давности, в которой участвовали сотрудники минкультуры и обещал, что если это повторится, «последствия будут вплоть до увольнения».

«До меня доходят сигналы о том, что некоторые организации общественного питания в нарушение всех ограничительных мер планируют или уже организовывают предновогодние вечеринки в ночное время, – подчеркнул губернатор. – Такие предприниматели облегчают работу надзорных органов, прошу собирать информацию о таких случаях для более адресных проверок».

Он призвал также коллег по администрации «стать образцом дисциплины для граждан» и напомнил об истории с показом мод на сцене Новосибирской филармонии, в котором приняли участие чиновники регионального министерства культуры.

«Если на подобных подпольных мероприятиях будет найден кто-нибудь из госслужащих, последствия будут вплоть до увольнения, – предупредил Андрей Травников. – Предупредите, пожалуйста, об этом и своих родных. Сейчас не самое удачное время для вечеринок, лучше проведем этот новый год в кругу семьи».

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.