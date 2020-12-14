Минстрой: со следующего года нацпроект БКАД перестанет работать

На оперативном совещании губернатора Новосибирской области министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский доложил о том, что в настоящее время федеральное правительство готовит переформатирование национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Решение уже принято: проект будет расширен, пролонгирован и переименован.

По словам министра, в переформатированный проект будут включены также модернизация пассажирского транспорта городских агломераций и развитие магистральной дорожной сети. Из названия проекта также будет убрано слово «автомобильные» – он снова будет называться БКД. Сроком действия программы обозначен 2030 год.

Анатолий Костылевский сообщил о том, что заседание президиума, на котором будет утвержден национальный проект БКД, планируется на 24 декабря.

Дорожно-ремонтный сезон этого года официально завершился. По данным минстроя, все проекты, запланированные на текущий год, были закончены – за исключением участка дороги между Венгерово и Краснояркой. В то же время некоторые объекты, запланированные на 2021 год, по словам Анатолия Костылевского, были введены уже в этом году.

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