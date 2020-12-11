Какая из перечисленных ниже строительных компаний в Новосибирске достойна быть «Компанией года-2020»?

Редакция «Континента Сибирь» подводит итоги в сфере строительства и предлагает своим читателям принять участие в голосовании.
Среди участников опроса ─ компании, которым как минимум удалось удержать свои позиции в Новосибирске в 2020 году, а также отличившиеся в отрасли по различным реализованным проектам.
Для участия в голосовании нужна авторизация.
По вашему мнению, какая из перечисленных ниже строительных компаний Новосибирска достойна быть «Компанией года-2020»?
- ГК «Расцветай» (50%)
- ГК «Стрижи» (50%)
- ГК «Новый мир» (0%)
- ГК «АКД» (0%)
- СФ «Проспект» (0%)
- ГК «Домстрой» (0%)
- ГК «Дискус» (0%)
- ГК «Химметалл» (0%)
- СК СД «Альфа капитал» (0%)
- ИСК «Русь» (0%)
- СЗ «Краснообск.Монтажспецстрой» (0%)
- ПСК «Сибирь» (0%)
- «Энергомонтаж» (0%)
- ГК «СМСС» (0%)
- «Брусника. Сибакадемстрой» (0%)
- «ВИРА-Строй» (0%)
- «Первый строительный фонд» (0%)
- ГК «СибирьИнвест» (0%)
- «ВербаКапитал-Девелопмент» (0%)
- Строительный концерн «Метаприбор» (0%)
- «СЗ КПД-Газстрой-Инвест», (0%)
- Другая компания (указать в комментариях) (0%)