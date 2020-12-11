Какая из перечисленных ниже строительных компаний в Новосибирске достойна быть «Компанией года-2020»?

KS-Online
 
Строительная компания Новосибирска «Компания года 2020»

Редакция «Континента Сибирь» подводит итоги в сфере строительства и предлагает своим читателям принять участие в голосовании.  

Среди участников опроса ─ компании, которым как минимум удалось удержать свои позиции в Новосибирске в 2020 году, а также отличившиеся в отрасли по различным реализованным проектам.

Для участия в голосовании нужна авторизация.

По вашему мнению, какая из перечисленных ниже строительных компаний Новосибирска достойна быть «Компанией года-2020»?
  • ГК «Расцветай» (50%)
  • ГК «Стрижи» (50%)
  • ГК «Новый мир» (0%)
  • ГК «АКД» (0%)
  • СФ «Проспект» (0%)
  • ГК «Домстрой» (0%)
  • ГК «Дискус» (0%)
  • ГК «Химметалл» (0%)
  • СК СД «Альфа капитал» (0%)
  • ИСК «Русь» (0%)
  • СЗ «Краснообск.Монтажспецстрой» (0%)
  • ПСК «Сибирь» (0%)
  • «Энергомонтаж» (0%)
  • ГК «СМСС» (0%)
  • «Брусника. Сибакадемстрой» (0%)
  • «ВИРА-Строй» (0%)
  • «Первый строительный фонд» (0%)
  • ГК «СибирьИнвест» (0%)
  • «ВербаКапитал-Девелопмент» (0%)
  • Строительный концерн «Метаприбор» (0%)
  • «СЗ КПД-Газстрой-Инвест», (0%)
  • Другая компания (указать в комментариях) (0%)
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