Россияне перед новогодними каникулами увеличили спрос на горнолыжные курорты

Аналитики банка ВТБ фиксируют резкий рост трат россиян на отдых на горнолыжных курортах в преддверии новогодних праздников. В частности, бронирование гостиниц в Горном Алтае в конце ноября – начале декабря выросло в 3,5 раза (для сравнения, в Сочи – всего в 1,5 раза).

При этом спрос россиян на отдых в Москве и Санкт-Петербурге во время каникул в этом году заметно сократился – бронирование гостиниц показывает результаты соответственно в 1,5 раза и на треть меньше, чем в прошлом году.

Специалисты эквайрингового бизнеса ВТБ провели исследование трат россиян на бронирование гостиниц и баз отдыха на новогодние праздники. Анализировались регионы, которые традиционно пользуются наибольшей популярностью среди россиян в зимние каникулы. В качестве расчетного периода рассматривалась вторая половина ноября – первая декада декабря, когда бронирование мест отдыха достигает своего пика. Общий объем потраченных средств за этот период составил около 600 млн рублей.

«Границы со многими странами закрыты, и большинство россиян в преддверии новогодних каникул переориентировались на внутренние направления. Пользуются повышенным спросом как горнолыжные курорты, так и города, которые обычно рассматривались для «отдыха выходного дня», – комментирует руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ Алексей Киричек. – По-прежнему нет притока иностранных туристов, а изменения в работе ресторанов, музеев, театров и сокращенная программа новогодних гуляний заставляют региональных туристов выбирать альтернативные места отдыха».

Особое внимание россияне в этом году уделяют российским горнолыжным курортам, которые в силу недоступности зарубежных трасс ожидают пика популярности. Спрос на гостиницы Горного Алтая вырос по сравнению с прошлым годом в 3,5 раза, на горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области – на треть.

При этом интерес путешественников к традиционно самым популярным направлениям для встречи Нового года – Москве и Санкт-Петербургу – значительно снизился. На бронирование московских гостиниц, по статистике эквайринга ВТБ, за три недели будущие гости столицы потратили около 150 млн рублей, что на 45% меньше, чем годом ранее. На 34% – до 136 млн рублей – снизилась к прошлому году выручка отелей в Санкт-Петербурге, где на период новогодних каникул вводятся строгие ограничения на работу заведений общепита и учреждений культуры.

Одновременно зафиксирован значительный рост спроса на отдых в Московской и Ленинградской областях. В Подмосковье сумма бронирования гостиниц составила 75 млн рублей – это на 86% больше, чем годом ранее. В Ленинградской области спрос вырос к прошлому году на 73%.

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