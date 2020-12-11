В детской туберкулезной больнице Новосибирска новый главврач

После скандала, связанного с информацией о том, что в детской туберкулезной больнице Новосибирска медсестры поднимают руку на детей, принято решение о смене главного врача.
Новым главным врачом детской туберкулезной больницы назначена заведующая одним из филиалов больницы, врач-педиатр Татьяна Крошина. Кроме того, как рассказала ИА «Интерфакс» главврач областной туберкулезной больницы Анна Пятибратова, после скандала в больнице увеличили штат медперсонала в два раза, а также количество нянь.
«Мы приняли в штат педагога-психолога, который будет заниматься как с детьми, так и с персоналом для предотвращения подобных ситуаций», – сообщила Анна Пятибратова. Кроме того, в медучреждении будут установлены 145 камер видеонаблюдения.
Напомним, после появления видео с грубым обращением с маленькими пациентами, прокуратура утвердила обвинение против двух медсестер. Сообщалось, что медсестры были недовольны тем, что дети не спят.