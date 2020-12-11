Новосибирская «Родина» грозит судом избиркому

Региональное отделение «Родины» официально заявило о планах обратиться в Центральную избирательную комиссию, прокуратуру Новосибирской области, чтобы выяснить, на каком основании областной избирком включил в ТИКи всего 4 из 21 представителей партии.

В ноябре избирком Новосибирской области завершил прием заявок на включение кандидатов в состав 44 территориальных избирательных комиссий. Совет регионального отделения «Родины» утвердил свой список из 21 делегата. В 44 ТИКа попали всего 4 кандидата «Родины».

В заявлении новосибирской «Родины», размещенном на партийном сайте, упоминается о том, что «представители партии «Патриоты России», которая не только не представлена ни в Заксобрании, ни в Городском Совете, не принимали участие в выборах, но и фактически не ведут никакой общественно-политической деятельности, получили в территориальных избирательных комиссиях 17 мест».

В «Родине» видят в решении избиркома нарушение законодательства. «ч.1 статьи 8 ФЗ «О политических партиях». Кроме того, по нашему мнению, в решении избирательной комиссии Новосибирской области усматриваются признаки нарушения Федерального законодательства согласно ч. 7 статьи 26 и ч.1,2 статьи 22 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ»», – цитирует партийный сайт позицию «Родины».

Партийная позиция сводится к тому, что вопрос может лежать в политической плоскости, события разворачиваются накануне подготовки к кампании по выборам депутатов Госдумы. «За разъяснениями мы намерены обратиться в ЦИК, прокуратуру НСО и, если это потребуется, в суд».

По итогам сентябрьских выборов в Новосибирской области в Заксобрание Новосибирской области прошли два кандидата «Родины» – лидер регионального отделения Вячеслав Илюхин и руководитель интернет-издания Константин Антонов. Оба по одномандатным округам. В Совете депутатов Новосибирска партию представляет Леонид Рыбин.

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