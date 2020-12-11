Андрей Травников назвал условия расширения угледобычи в Новосибирской области

11 декабря в ходе пресс-конференции, посвященной итогам уходящего года, губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал свою позицию относительно отказа в лицензировании нового участка добычи антрацита «Богатырь» Горловского угольного месторождения. Эта принципиальная позиция руководства региона связана с защитой интересов населения угольных территорий, заявил он.

Справка. На территории Новосибирской области разрабатываются три разреза: Колыванский, Горловский и Восточный. Здесь осуществляется добыча высококачественного антрацита категории UltraHighGrade (UHG).

Андрей Травников сообщил, что позиция губернатора и правительство Новосибирской области была сформирована в 2017 году при обсуждении перспективы развития угольной отрасли региона. «Еще три года назад, когда мы с нашими угольщиками обсуждали планы их развития, увеличения объемов добычи, мы определили ту самую планку объемов производства, на которую целесообразно выйти, – 20 млн тонн в год, и эта планка еще не выбрана», – отметил губернатор.

Первое – это реализация экологических мероприятий для снижения экологической нагрузки на территорию. «Это будет ряд мероприятий, в том числе одно из самых крупных и дорогостоящих – строительство железнодорожной ветки, чтобы уйти от перевозки угля и породы автомобильным транспортом», – напомнил Андрей Травников.

Второй блок требований – уплата налогов на территории Новосибирской области. «То есть, все дополнительные доходы от увеличения объемов добычи угля должны поступать в областной и местный бюджеты», – уточнил он.

Третий блок требований – использование собственных трудовых ресурсов, сокращение количества привлекаемых вахтовиков из-за пределов региона.

Четвертый блок – новые участки должны открываться только после того, как уже имеющиеся будут достаточно выработаны. «Тех карьеров, что сейчас работают, хватит, по нашим оценкам, лет на 20. А если принять во внимание сложности, связанные с транспортировкой – лет на 30-50», – добавил губернатор.

Андрей Травников считает недопустимым лицензирование участка «Богатырь», потому что тот «накрывает практически десяток населенных пунктов». «Видим, что предпринимаются новые достаточно циничные попытки лицензировать тот же участок Богатырь, но с новыми границами, аккуратно обойдя населенные пункты. Понятно, что это лукавство – как можно не доставлять неудобство жителям населенных пунктов, если между ними карьеры и отвалы?» – заявил губернатор и уточнил, что новосибирское правительство отклонит и эту заявку.

«И это не связано ни с какими интересами, предвзятым отношением к одной компании или другой компании. Это принципиальная позиция: в Новосибирской области в ближайшие десятилетия расширять добычу угля нецелесообразно», – подытожил Андрей Травников.

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