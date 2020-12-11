Новосибирский предприниматель, основатель сети PRIMETIME COFFEE Антон Горестов открывает «фудворкинг» на улице Ленина, где ранее располагался ресторан «Урицкий».

Напомним, что изначально на площадке «Урицкого» планировалось открыть кофейню PRIMETIME COFFEE, а также ресторан. Предполагалось, что речь может идти о заведении итальянской кухни в партнерстве с известным новосибирским шеф-поваром Русланом Коробовым. Однако в дальнейшем было принято решение открыть на этой площадке банкетный зал в дополнение к кофейне.

С учетом того, что в условиях пандемии банкетный зал потерял актуальность, создатели площадки решили открыть так называемый «фудворкинг» — сочетание кофейни и коворкинга.

Напомним, что в этом году Антон Горестов уже запустил коворкинг под брендом CO-WO, она расположился на Красном проспекте на площадке, где ранее был Trend Bar. Коворкинг на Ленина будет уже вторым проектом бизнесмена в этой сфере.

«Предполагается, что здесь можно будет и работать, и перекусить, и выпить чашку кофе, а в вечернее время также насладиться напитками из бара. Площадку отличает гибкое зонирование: здесь будет и кухня, и зона переговоров, и зона отдыха, и специальная зона с проектором, где можно будет, к примеру, провести бизнес-завтрак», — пояснил «Континенту Сибирь» Антон Горестов. По его словам, в компании приняли решение не брать деньги за время, проведенное на площадке, как это происходит в случае антикафе. Таким образом, в CO-WO надеются на сознательность гостей фудворкинга.

На площадке будет возможность уединиться для Skype-конференции, звонков по Zoom. В то же время резидентам будет доступно полноценное меню бара и кухни.

Открытие фудворкинга ожидается 13 декабря. Напомним, что 1 декабря новосибирская сеть PRIMETIME COFFEE объявила о том, что за полгода планирует запустить еще более 5 кофеен.

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