В центре Новосибирска на улице Ленина откроется «фудворкинг»

Дмитрий Катаев
 

Новосибирский предприниматель, основатель сети PRIMETIME COFFEE Антон Горестов открывает «фудворкинг» на улице Ленина, где ранее располагался ресторан «Урицкий».

Напомним, что изначально на площадке «Урицкого» планировалось открыть кофейню PRIMETIME COFFEE, а также ресторан. Предполагалось, что речь может идти о заведении итальянской кухни в партнерстве с известным новосибирским шеф-поваром Русланом Коробовым. Однако в дальнейшем было принято решение открыть на этой площадке банкетный зал в дополнение к кофейне.

С учетом того, что в условиях пандемии банкетный зал потерял актуальность, создатели площадки решили открыть так называемый «фудворкинг» — сочетание кофейни и коворкинга.

Напомним, что в этом году Антон Горестов уже запустил коворкинг под брендом CO-WO, она расположился на Красном проспекте на площадке, где ранее был Trend Bar. Коворкинг на Ленина будет уже вторым проектом бизнесмена в этой сфере.

«Предполагается, что здесь можно будет и работать, и перекусить, и выпить чашку кофе, а в вечернее время также насладиться напитками из бара. Площадку отличает гибкое зонирование: здесь будет и кухня, и зона переговоров, и зона отдыха, и специальная зона с проектором, где можно будет, к примеру, провести бизнес-завтрак», — пояснил «Континенту Сибирь» Антон Горестов. По его словам, в компании приняли решение не брать деньги за время, проведенное на площадке, как это происходит в случае антикафе. Таким образом, в CO-WO надеются на сознательность гостей фудворкинга.

На площадке будет возможность уединиться для Skype-конференции, звонков по Zoom. В то же время резидентам будет доступно полноценное меню бара и кухни.

Открытие фудворкинга ожидается 13 декабря. Напомним, что 1 декабря новосибирская сеть PRIMETIME COFFEE объявила о том, что за полгода планирует запустить еще более 5 кофеен.

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