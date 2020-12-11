14 декабря в большом зале новосибирского центра культуры и отдыха «Победа» состоится презентация художественного альбома Александра Шурица.

На протяжении полугода шла работа по подготовке подарочного издания известного художника, ставшего неотъемлемой частью культурного кода Новосибирска. Альбом впервые показывает все грани творчества этого неординарного человека.

Презентация будет проходить в режиме творческой встречи. О создании альбома расскажут его составитель Тамара Мамаева (Шуриц), искусствовед Александр Клушин, дизайнер альбома Анатолий Грицюк, художник Сергей Мосиенко. Участники встречи также увидят два небольших фильма об Александре Шурице.

Большой объем материала позволил издать альбом в двух томах: «Живопись» и «Размышления», общий объем 480 страниц. В издании представлены репродукции картин, многочисленные фотографии, «почеркушки» и яркие книжные иллюстрации художника. Украшением альбома являются интерьерные развороты из частных домов и витраж новосибирской синагоги, выполненный по эскизам Александра Шурица.

Впервые в альбоме опубликована книга Александра Шурица «Ангел в тумане», которая была написана в 2009 году, с тех пор лежала в столе у художника и ранее не публиковалась.

Александр Шуриц: «Я всегда любил свободу и даже во времена сплошного тоталитаризма писал такие картины, где всё было свободно, где люди разговаривали с Ангелами, где времена смешивались в пейзаже, где всё летало, изгибалось, растекалось, исчезало и искажалось так, как мне этого хотелось»

«Презентация альбома любимого художника – это замечательный повод для встречи, тем более, что мы живём в такое время, когда нам очень не хватает душевного теплого общения. Для нашей безопасности мероприятие пройдет при полном соблюдении санитарных норм: дистанция, маски, рассадка гостей через одного, плюс безупречная вентиляция в Победе», — говорит Тамара Мамаева (Шуриц).

Напомним, что с 2013 по 2016 год Александр Шуриц вёл авторские колонки в издании «Континент Сибирь». «Он был абсолютно свободен в выборе темы и мог высказываться не только на темы искусства, но и любые социальные явления или просто размышлять о том, что его волнует в данный момент. И эта свобода позволяла ему иногда в шутливой форме писать на серьёзные темы. Объём второго тома позволил мне включить эти колонки для тех, кто не читал их в газете. Эти тексты также проиллюстрированы фотографиями и «почеркушками»», — говорит Тамара Мамаева (Шуриц).

Презентация альбома Александра Шурица в большом зале «Победы» для всех гостей мероприятия состоится в 19:00. Вход свободный.

Сергей Самойленко: «Главный секрет Александра Шурица можно сформулировать как диалектический закон единства противоположностей. В его живописи традиция органично уживается с современностью, а следование классическим образам — с нарочитой близостью наивному искусству, не знающему канонов и правил. Наверное именно это сочетание противоположностей и делает живопись Александра Шурица такой притягательной и востребованной».

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