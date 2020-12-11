Новосибирские прокуроры вернули в федеральный бюджет миллион рублей

Прокуратура Заельцовского района Новосибирска провела проверку исполнения гражданского и бюджетного законодательства в учреждении социального обслуживания «Новосибирский дом ветеранов».

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, в ходе проверки было установлено, что «государственное автономное учреждение Новосибирской области «Новосибирский дом ветеранов» с целью оказания услуг по присмотру и уходу за проживающими пожилыми людьми и инвалидами открыло в кредитном учреждении лицевые счета».

В течение длительного времени, начиная с 2017 года, на этих счетах находился почти 1 млн рублей, не унаследованных родственниками умерших граждан, ранее пребывавших в учреждении. Вопреки закону, эти денежные средства, как невостребованное наследниками выморочное имущество, не были перечислены в доход государства.

Прокуратура внесла руководителю учреждения представление. По результатам его рассмотрения организация в полном объеме перечислила в федеральный бюджет денежные средства.

Ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что в феврале этого года «Новосибирский дом ветеранов» кроме прокуратуры проверяли Роспотребнадзор и Росздравнадзор. Поводом для проверок и кадровых решений стали появившиеся ранее в СМИ сообщения, согласно которым пенсионеров в соцучреждении привязывали к кроватям, отбирали у них вещи и деньги.

Государственное автономное учреждение «Новосибирский дом ветеранов» создано в 1966 году, рассчитано на 430 человек. Дом ветеранов принимает на постоянное и временное, до 6 месяцев, стационарное социальное обслуживание пожилых граждан — мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет, а также инвалидов 1 и 2 группы, нуждающихся в уходе, бытовом и медико-социальном обслуживании, реабилитационных услугах.

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