В парламенте ЯНАО подвели итоги фотоконкурса «Ямал – мой национальный проект»

Члены конкурсной комиссии парламента ЯНАО подвели итоги открытого регионального фотоконкурса «Ямал – мой национальный проект». Творческое соревнование объявлено 1 октября и посвящено 90-летию автономного округа.

На конкурс подали заявки 160 жителей из 10 муниципальных образований автономного округа, а также из Санкт-Петербурга и Тюмени. Всего представили 404 работы. Наибольшее количество фоторабот поступило от жителей Ноябрьска – 93, 28 работ — от муравленковцев и по 25 фотографий — от жителей Пуровского и Шурышкарского районов.

Как с сожалением отметили члены комиссии, не все работы соответствуют требованиям конкурса, поэтому оценили лишь 255 фотографий от 77 участников. В возрастной группе от 14 до 17 лет включительно представлено 69 работ, от участников 18 лет и старше – 186.

Наибольший интерес у конкурсантов вызвала номинация «Экологический туризм» – в ней представлено 203 работы. Авторы продемонстрировали этническую самобытность коренных народов и достопримечательности автономного округа, его животный и растительный мир.

33 фотографии в номинации «Молодые профессионалы» посвящены профессиям, которыми славится и отличается Ямал. Авторы смогли раскрыть характер и доблесть людей труда и рассказать о наставничестве. 19 работ в номинации «Социальная активность» — о деятельности добровольцев, их поддержке и помощи землякам, а также об общественных инициативах.

Спикер окружного парламента Сергей Ямкин поблагодарил всех участников конкурса и отметил, что в каждой фотоработе прослеживается искренняя любовь к Ямалу и его людям.

«Спасибо большое за поддержку идеи и за творческий подход. Работы всех участников очень живые и теплые, проникнуты любовью к родному краю. Поэтому, независимо от занятого места, от всей души желаю не останавливаться на достигнутом. Конкурс – это всегда еще одна возможность развиваться дальше. Дерзайте! Пусть вам всегда сопутствует удача!» — сказал Сергей Ямкин.

Дипломами Законодательного собрания автономного округа «Участник открытого регионального фотоконкурса «Ямал – мой национальный проект» будут отмечены авторы работ, соответствующих требованиям конкурса.

С результатами конкурса можно ознакомиться по ссылке.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.