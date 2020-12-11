Ещё семеро жителей Новосибирской области умерли от коронавирусной инфекции

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Новосибирской области 11 декабря составило 24 629 человек, при этом за сутки заболело 172 человека. Такие данные сообщили в оперативном штабе в пятницу.
Как рассказали в штабе, с выздоровлением от коронавируса в регионе выписано 20 297 пациентов, в течение последних суток выздоровело ещё 216 человек. Не удалось спасти семерых больных. Это мужчины 59, 63, 76 и 82 лет и женщины 61 года, 63 и 70 лет. Всего в Новосибирской области от инфекции скончалось 820 жителей.
В Алтайском крае выявлено 233 новых случая заболевания (всего – 28 579), за сутки выздоровело 211 человек (всего – 25 105). От коронавирусной инфекции в регионе скончался 661 человек и ещё 11 – в течение последних суток.
В Кузбассе 11 декабря заболело 173 человека (всего – 22 866), выздоровело 219 человек (всего – 19 369). За сутки от заболевания в Кемеровской области скончалось три человека, всего с начала пандемии в регионе умерло 418 человек.
Напомним, накануне министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил, что первые прививки от коронавируса поставили уже почти 400 врачам.