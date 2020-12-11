Ещё семеро жителей Новосибирской области умерли от коронавирусной инфекции

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Новосибирской области 11 декабря составило 24 629 человек, при этом за сутки заболело 172 человека. Такие данные сообщили в оперативном штабе в пятницу.

Как рассказали в штабе, с выздоровлением от коронавируса в регионе выписано 20 297 пациентов, в течение последних суток выздоровело ещё 216 человек. Не удалось спасти семерых больных. Это мужчины 59, 63, 76 и 82 лет и женщины 61 года, 63 и 70 лет. Всего в Новосибирской области от инфекции скончалось 820 жителей.

В Алтайском крае выявлено 233 новых случая заболевания (всего – 28 579), за сутки выздоровело 211 человек (всего – 25 105). От коронавирусной инфекции в регионе скончался 661 человек и ещё 11 – в течение последних суток.

В Кузбассе 11 декабря заболело 173 человека (всего – 22 866), выздоровело 219 человек (всего – 19 369). За сутки от заболевания в Кемеровской области скончалось три человека, всего с начала пандемии в регионе умерло 418 человек.

Напомним, накануне министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил, что первые прививки от коронавируса поставили уже почти 400 врачам.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.