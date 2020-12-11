Томская штаб-квартира «Холидея» выставлена на открытые торги

«Российский аукционный дом» выставил на торги часть крупного торгового центра в Томске, где ранее располагался томский офис компании «Холидей Классик».

Объявление о начале торгов опубликовано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. К продаже предлагается помещение в Томске по адресу улица Герцена, 61/1, в котором работает торговый центр «Город». Площадь выставленного на торги помещения составляет 7,5 тыс. кв. м, начальная цена – почти 216 млн рублей, шаг аукциона составит около 10,8 млн рублей. Кроме самого помещения в лот входит инженерная инфраструктура и доля в праве собственности на земельный участок под ТЦ. Заявки принимаются с 14 декабря, окончание приема — 29 декабря.

Согласно справочникам, ранее в помещении по этому адресу располагался томский офис «Холидей Классик» и его гипермаркет под брендом «Палата». Представители ТЦ «Город» пояснили «Континенту Сибирь», что здание торгового центра разделено на две части, у которых разные собственники. Выставленная на торги часть ТЦ принадлежит «Холидею». Сейчас она пустует после того, как в мае текущего года там произошел крупный пожар.

Напомним, новосибирская компаний «Холидей» была основана в 2000 году коммерсантом Николаем Скороходовым и его бизнес-партнерами. В марте 2019 года компания была признана банкротом, на признании ее несостоятельной настаивали конкурсные кредиторы – банки.

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