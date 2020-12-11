Губернатор Новосибирской области разрешил женщинам не работать 31 декабря

На пресс-конференции в правительстве Новосибирской области, посвящённой итогам 2020 года, глава региона Андрей Травников обратился к работодателям с просьбой освободить от работы женщин 31 декабря. Он также пообещал, что объявит «короткий день» сотрудницам областной администрации.

Отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли объявлен выходной для всех жителей Новосибирской области 31 декабря, губернатор напомнил: подобные решение принимает руководство страны. Однако выходной в отдельно взятой организации, согласно трудовому законодательству, может объявить её руководитель, а глава региона – выступить с той или иной просьбой к работодателям.

«Я считаю, что правильно сделать 31 декабря выходным днём, а новогодние каникулы — чуть-чуть покороче. Пока такого решения на уровне руководства страны не принято, я обращаюсь ко всем руководителям Новосибирской области, независимо от того, частное предприятие или государственное, по возможности, сделать выходной для своих работников. По крайней мере, для женщин, на которых выпадают хлопоты по подготовке к новогоднему вечеру», — сказал Андрей Травников на пресс-конференции 11 декабря.

Губернатор заверил, что сотрудницам правительства региона 31 декабря будет разрешено раньше заверить рабочий день. При этом отдельного постановления на этот счёт издано не будет.

«Мы найдём возможность сделать женщинам короткий день, хотя 31 декабря – напряжённый рабочий день. Думаю, что не все наши сотрудницы смогут нашим разрешением воспользоваться. Но, тем не менее, такое разрешение мы примем», — отметил Андрей Травников.

Ранее Андрей Травников сообщил, что отменять новогодние корпоративы в Новосибирской области не планируется, однако работодатели, устаивающие праздник, должны соблюдать определенные предписания.

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