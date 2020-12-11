Андрей Травников поддержал мэра Новосибирска по вопросу доработки генплана

Во время пресс-конференции 11 декабря, посвящённой итогам 2020 года, глава Новосибирской области Андрей Травников выступил в поддержку мэра Анатоля Локтя, который принял решение отложить рассмотрение генерального плана города в Совете депутатов Новосибирска.

Губернатор подчеркнул, что генплан города – документ долгосрочный, от него зависит развитие многих отраслей экономики и бизнеса на много лет вперёд.

«Понятно, что к нему нужно подойти очень тщательно. И, если выяснены какие-то недостатки, искусственно пытаться торопить время и принимать генплан в том виде, в каком он есть, со ссылками на то, что потом «задним числом» исправим, наверное, нельзя. Поэтому я поддерживаю полностью то решение, которое принял мэр города Анатолий Евгеньевич Локоть. Я понимаю, что процедуру по доработке генплана можно сделать в достаточно короткий срок, поэтому я поддерживаю решения, которые приняты на уровне мэрии Новосибирска», — сказал Андрей Травников на «итоговой» встрече с журналистами в пятницу.

Глава региона также отметил, что ситуация вокруг генплана не отразится на реализации проекта «Академгородок 2.0», который предусматривает развитие нескольких территорий города и области в рамках единой концепции. Эта концепция разрабатывалась для новой редакции генплана, однако ключевые проекты в её рамках уже реализуются. В частности, решены вопросы по передаче земельных участков из одного муниципалитета в другой в рамках флагманского проекта «СКИФ», а также разработаны предпроектные проработки по строительству второй очереди НГУ. На возведение университета поданы все необходимые заявки по федеральной адресной инвестиционной программе.

Напомним, накануне на пресс-конференции мэр Анатолий Локоть сообщил, что на ближайшей сессии Совета депутатов генплан рассматриваться не будет. На сессии Горсовета 4 декабря вице-спикер Заксобрания региона Андрей Панфёров выступил с предложением поторопиться с принятием документа. Парламентарии отказались это делать в сжатые сроки, после чего Панфёров демонстративно покинул заседание.

Ранее Локоть приял решение отложить принятие генерального плана в связи с обращением областных депутатов, которые попросили мэрию прекратить застройку рекреационной зоны Заельцовского бора и учесть это решение в новой редакции градостроительного документа.

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